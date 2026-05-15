Az még nem ismert, Kálnoki Kis Attila milyen tervekkel lát majd munkához sportért felelős államtitkárként. Az államtitkárság a Belügyminisztérium alá rendelve tevékenykedik majd.
Nem az országos favorit lesz a sportért felelős államtitkár
Miközben a magyar sportéletben szinte mindenki biztosra vette a kinevezését, mégsem Kulcsár Krisztián lesz a sportért felelős államtitkár. A korábbi világbajnok, illetve olimpiai ezüstérmes vívó helyett a magyar sport másik világbajnoka, az egykori öttusázó, a 24.hu jelenlegi újságírója, Kálnoki Kis Attila lesz Schmidt Ádám utódja.
