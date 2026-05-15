Fenntartható a költségvetés, nem indokolt a jajveszékelés

– Egyrészt ez nem azt jelenti, hogy ennyi hitelt kell felvenni, másrészt a GDP 1,7 százalékos volumennövekedése az első negyedévben becslésem szerint legalább 7,5 százalékos folyó áras növekedést jelentett. Harmadrészt május és augusztus között több évben is előfordult, hogy a költségvetési bevételek magasabbak voltak, mint a kiadások, tehát az évre összesített hiány a következő hónapokban várhatóan javulni fog – húzta alá Szalai Piroska. A politikus hozzátette:

nem indokolt a jajveszékelés, csupán folytatni kell az előző években már megszokott fiskális politikát, és akkor fenntartható a költségvetés.

Megemlítette: idén Csehországon, Szlovákián és Magyarországon kívül a többi uniós országban az Ukrajnának szánt hitelfelvétel miatt biztosan jelentősen nő a GDP-arányos államadósság. Mi ez alól a teher alól mentesülünk – Orbán Viktor tárgyalásainak eredményeként.

– Még nem kong a kassza, bármit mond is Magyar Péter. Jelen pillanatban nő a GDP, több mint 8 százalékkal nőnek az adóbevételek, sőt még az szja-bevétel is nőtt eddig a családi adókedvezmény duplázása és az anyák adómentességének kiterjesztése ellenére is, mivel jelentősen nőtt az adózandó kereset. Évről évre csökken a kamatkiadás is, mivel egyrészt javult a forint árfolyama a tavalyihoz képest, és az adósságnak csupán körülbelül 30 százaléka van devizában, másrészt csökken az infláció, a magyar lakossági kamatok pedig az inflációhoz kötöttek – mondta Szalai Piroska, aki szerint

ha az új kormány hasonlóan takarékosan tud gazdálkodni, mint az eddigi, akkor nem lesz szükség sem adóemelésre, sem egyéb megszorító csomagra.

Ha ezt nem tudja megtenni, akkor jöhetnek a beruházásstopok, az adóemelések és a megszorító csomagok.