Kordonbontással és tárlatvezetéssel folytatódik Magyar Péter médiakormányzása

Az eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter újságírói kérdésre válaszolva elmondta: Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa a minisztériumi kabinetben kap szerepet, ahol a rendvédelmi állomány véleményének közvetítése lesz a feladata.

A sajtótájékoztatón ismét napirendre került az a több mint 260 milliárd forintos támogatás, amelyet a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetése ítélt oda a Nobel-díjas fizikus, Krausz Ferenc által vezetett alapítványnak. A kérdésre Magyar Péter mindössze annyit válaszolt, hogy „igen” – utalva arra, hogy ezt a támogatást is felül fogják vizsgálni.

A sajtótájékoztatón jelen volt a Magyar Nemzet munkatársa is, de ismét nem adtak neki lehetőséget kérdezni.