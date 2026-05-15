Tisza-kormányKarmelita kolostorMagyar Péter

Kordonbontással és tárlatvezetéssel folytatódik Magyar Péter médiakormányzása

A miniszterelnök több miniszterével kordonbontásba kezdett, majd bejelentette, hogy megnyitja a karmelita kolostort és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületét. Az eseményen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási, illetve Pósfai Gábor belügyminiszter is bejelentést tett.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 11:10
Az eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter újságírói kérdésre válaszolva elmondta: Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa a minisztériumi kabinetben kap szerepet, ahol a rendvédelmi állomány véleményének közvetítése lesz a feladata.

A sajtótájékoztatón ismét napirendre került az a több mint 260 milliárd forintos támogatás, amelyet a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetése ítélt oda a Nobel-díjas fizikus, Krausz Ferenc által vezetett alapítványnak. A kérdésre Magyar Péter mindössze annyit válaszolt, hogy „igen” – utalva arra, hogy ezt a támogatást is felül fogják vizsgálni.

A sajtótájékoztatón jelen volt a Magyar Nemzet munkatársa is, de ismét nem adtak neki lehetőséget kérdezni.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

