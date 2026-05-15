Trump kemény üzenetet küldött Iránnak + videó

Az amerikai elnök, Donald Trump súlyos következményekkel fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha Teherán nem hajlandó megállapodást kötni Washingtonnal. Trump szerint az iráni vezetésnek választania kell: egyezség az Egyesült Államokkal vagy súlyos megtorlás.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 15. 9:17
Megállapodhatnak velünk, vagy meg lesznek semmisítve. Nem akarom ezt tenni

– fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok képes lehet megszerezni az iráni dúsított uránt. Szerinte az anyagokat akár föld alatti létesítményekben is tárolhatják, Washington azonban mindenképpen szeretné ellenőrzése alá vonni azokat, írja az Origo.

Iráni nukleáris létesítmény Arakban, Irán középső részén, 2025. június 14-én, az izraeli légicsapások után  (Fotó: AFP)

Trump a nukleáris létesítmények újabb bombázását is kilátásba helyezte

Trump emellett újabb bombázások lehetőségét sem zárta ki az iráni nukleáris objektumok ellen. Állítása szerint ezzel lehetetlenné tennék Teherán számára a hozzáférést a dúsított uránhoz.

Az amerikai elnök pénteken közösségi oldalán is utalt az iráni konfliktusra. Bejegyzésében mindössze annyit írt: „folytatás következik”, további részleteket azonban nem közölt.

Trump korábban azt hangsúlyozta, hogy továbbra is érvényben van a tűzszünet Iránnal, és a tárgyalások jól haladnak. A nemzetközi sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy időről időre továbbra is történnek összecsapások a Hormuzi-szoros térségében. Az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága szerint az Egyesült Államok olyan csoportokat támadott, amelyek korábban amerikai katonák ellen hajtottak végre akciókat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
