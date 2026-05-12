Trump szemétnek nevezte Teherán javaslatát, miközben Pakisztánt iráni repülőgépek rejtegetésével vádolják

Az ezzel ellentétes állítások spekulatívak, félrevezetők és teljes mértékben elszakadnak a tényektől

– áll a közleményben, amely szerint Pakisztán következetesen pártatlan, konstruktív és felelős közvetítőként járt el az egész folyamat során.

A cáfolat nem csillapította a washingtoni aggodalmakat

A CNN beszámolója szerint a Trump-kormányzat egyes tisztviselői úgy vélik, hogy Pakisztán az iráni álláspont valóságnál pozitívabb változatát közvetíti az Egyesült Államok felé, miközben kétségek merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy kellően határozottan közvetítik-e Trump elégedetlenségét. Egy pakisztáni tisztviselő az Al Jazeerának elmondta, hogy mindkét féllel olyan egyenesen kommunikáltak, amennyire azt egy semleges közvetítő fél megteheti, mivel a sikerhez pártatlanság szükséges, nem pedig politikai álláspontok erőltetése.

A cél a komplex, történelmi jelentőségű és rendkívül súlyos konfliktus megoldása, nem pedig politikai pontok gyűjtése vagy címlapdiplomácia

– mondta a névtelenséget kérő tisztviselő, aki nem volt felhatalmazva a nyilatkozat megtételére.