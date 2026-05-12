IránPakisztánAmerikaTrumpbéketárgyalás

Trump szemétnek nevezte Teherán javaslatát, miközben Pakisztánt iráni repülőgépek rejtegetésével vádolják

Diplomáciai konfliktus bontakozott ki Pakisztán körül, miután az iráni–amerikai béketárgyalásokban közvetítői szerepet betöltő országot olyan vádak érték, hogy iráni vadászgépeket rejtett el. A békefolyamat megakadt, hiszen a két szemben álló fél álláspontja merőben eltér. Trump elnök a kínai látogatásától várhatja az áttörést.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 20:49
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A külügyminisztérium kedden félrevezetőnek és szenzációhajhásznak bélyegezte a jelentést, hangsúlyozva, hogy a repülőgépek diplomáciai-logisztikai műveletek részeként érkeztek az Iszlámábádban április 11-én tartott amerikai–iráni tárgyalásokhoz kapcsolódóan. Pakisztán szerint iráni és amerikai repülőgépek egyaránt használták a bázist.

A jelenleg Pakisztánban parkoló iráni repülőgépek a tűzszünet időszakában érkeztek, és semmilyen kapcsolatban nem állnak katonai készenléti vagy más intézkedésekkel

 – közölte a minisztérium. A pakisztáni külügyminisztérium arra is rámutatott, hogy lehetetlen lenne eltitkolni bármilyen jelentősebb külföldi katonai jelenlétet a bázison.

Az ezzel ellentétes állítások spekulatívak, félrevezetők és teljes mértékben elszakadnak a tényektől

 – áll a közleményben, amely szerint Pakisztán következetesen pártatlan, konstruktív és felelős közvetítőként járt el az egész folyamat során.

 

A cáfolat nem csillapította a washingtoni aggodalmakat

A CNN beszámolója szerint a Trump-kormányzat egyes tisztviselői úgy vélik, hogy Pakisztán az iráni álláspont valóságnál pozitívabb változatát közvetíti az Egyesült Államok felé, miközben kétségek merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy kellően határozottan közvetítik-e Trump elégedetlenségét. Egy pakisztáni tisztviselő az Al Jazeerának elmondta, hogy mindkét féllel olyan egyenesen kommunikáltak, amennyire azt egy semleges közvetítő fél megteheti, mivel a sikerhez pártatlanság szükséges, nem pedig politikai álláspontok erőltetése.

A cél a komplex, történelmi jelentőségű és rendkívül súlyos konfliktus megoldása, nem pedig politikai pontok gyűjtése vagy címlapdiplomácia

– mondta a névtelenséget kérő tisztviselő, aki nem volt felhatalmazva a nyilatkozat megtételére.

Lindsey Graham amerikai szenátor az X-en Pakisztán közvetítői szerepének teljes újraértékelését sürgette, hozzátéve, hogy nem lepődne meg, ha a CBS jelentése pontosnak bizonyulna. Elemzők szerint azonban a vita valószínűleg nem gyengíti jelentősen Pakisztán közvetítői pozícióját.

Pakisztán többet tett annál, mint amire sokan számítottak. Egy olyan környezetben tűzszünetet létrehozni, amelyet teljes bizalmatlanság jellemez, nem kis teljesítmény

 – mondta Szejed Ali Zia Dzsafferi, a Lahori Egyetem Biztonsági, Stratégiai és Politikai Kutatóközpontjának igazgatóhelyettese. Szerinte az, hogy Teherán és Washington továbbra is Pakisztánra támaszkodik, azt jelzi, hogy a vádak hatása korlátozott lesz.

Trump várhatóan ezen a héten Pekingben tárgyal majd Hszi Csin-ping kínai elnökkel az iráni válságról, miközben Washington abban bízik, hogy Peking felhasználhatja a befolyását a konfliktus mielőbbi rendezése érdekében. Kína Irán legnagyobb gazdasági és stratégiai partnere. Abbász Aragcsi múlt héten Pekingben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, ahol Kína megerősítette a stratégiai partnerségét Iránnal, miközben szintén diplomáciai megoldást sürgetett. Az iráni külügyminiszter várhatóan részt vesz a BRICS külügyminisztereinek csütörtöki és pénteki indiai találkozóján is. Közben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy vasárnap sugárzott interjúban kijelentette: 

Izrael továbbra sem tekinti lezártnak a konfliktust.

Azonban ha Irán dúsítotturán-készletét nem lehet tárgyalások útján eltávolítani az országból, akkor Izrael és az Egyesült Államok egyetért abban, hogy ismét katonai úton léphetnek fel.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbudapest

Mindig, minden ugyanaz…

Bayer Zsolt avatarja

Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu