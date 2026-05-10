Váratlan fordulat: meglepő egyezséggel, de lezárulhat a háború

Az energiaügyi miniszter ismét azt hangoztatta, hogy amint helyreáll a Hormuzi-szoros forgalma, az energiaárak csökkennek majd, a jelenlegi helyzetet pedig átmenetinek nevezte. Az Egyesült Államokban az országosan mértékadónak tekintett üzemanyagár-statisztika, az AAA összegzése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagos benzinár ezen a héten elérte a 4 dollár 54 centet, szemben a február végén regisztrált 2 dollár 98 centtel.

Borítókép: Chris Wright. Fotó: Getty Images North America/Anna Moneymaker