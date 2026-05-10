iránegyesült államokminiszter

Váratlan fordulat: meglepő egyezséggel, de lezárulhat a háború

Az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy Iránnal kötendő átmeneti egyezségben ne szerepeljen az ország atomprogramja lezárásának kötelezettsége, de az a „végcél” – jelentette ki Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 19:24
Chris Wright Fotó: ANNA MONEYMAKER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a célok elérése érdekében az Egyesült Államok „egyetlen opciót sem vesz le az asztalról”, és közölte, hogy Irán egyelőre nem adott világos választ a legutóbbi amerikai megállapodási javaslatra.

 

Az energiaügyi miniszter ismét azt hangoztatta, hogy amint helyreáll a Hormuzi-szoros forgalma, az energiaárak csökkennek majd, a jelenlegi helyzetet pedig átmenetinek nevezte. Az Egyesült Államokban az országosan mértékadónak tekintett üzemanyagár-statisztika, az AAA összegzése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagos benzinár ezen a héten elérte a 4 dollár 54 centet, szemben a február végén regisztrált 2 dollár 98 centtel.

Borítókép: Chris Wright. Fotó: Getty Images North America/Anna Moneymaker

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Felhévizy Félix avatarja

Kinek is kell szégyellnie magát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu