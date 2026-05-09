Trump betartotta ígéretét: nyilvánosak az akták

Donald Trump utasítására a Pentagon nyilvánosságra hozta az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb ufóiratcsomagját, amely korábban titkosított katonai jelentéseket, holdmissziós beszélgetésleiratokat és civil beszámolókat is tartalmaz. Az Apollo-program űrhajósai megmagyarázhatatlan fényjelenségekről és azonosítatlan objektumokról számoltak be, de akad még más csemege a téma rajongóinak: a Közel-Keleten készült amerikai katonai felvételeken is „megoldatlan anomális jelenségeket” rögzítettek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 15:43
Illusztráció: Repülő csészealj Forrás: AFP
Az Egyesült Államokban az elmúlt években ismét megnőtt az érdeklődés a földön kívüli élet iránt. A kongresszus 2022-ben ötven év után először tartott meghallgatásokat az ufókról, a hadsereg pedig nagyobb átláthatóságot ígért az ügyben. A 161 fájl a védelmi minisztérium honlapján érhető el, és további dokumentumok közzététele is várható.

A dokumentumok közlésére azt követően került sor, hogy Barack Obama volt elnök februári interjújában tovább fokozta az érdeklődést, amikor azt mondta: az idegenek „valódiak, de én nem láttam őket”. Obama később pontosította kijelentését, és úgy fogalmazott, hogy statisztikailag van esély arra, hogy létezik élet valahol az univerzumban, ugyanakkor elnökként nem látott bizonyítékot. Trump még abban a hónapban utasította a Pentagont, hogy hozza nyilvánosságra a földön kívüli és idegen életformákkal, azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP), valamint azonosítatlan repülő tárgyakkal (ufó) kapcsolatos dokumentumokat.

A közzétett iratok között több évtizedre visszanyúló, titkosítás alól feloldott katonai feljegyzések, az Apollo-holdmissziók jelentései, valamint olyan személyek beszámolói is szerepelnek, akik állításuk szerint ufót – vagyis azonosítatlan repülő tárgyat – láttak, amelyről úgy vélik, földön kívüli eredetű lehet. A dokumentumok között szerepelnek az Apollo–11, az Apollo–12 és az Apollo–17 holdraszállási küldetések űrhajósainak korábban titkosított beszélgetésleiratai is az 1960-as és 1970-es évekből.

Buzz Aldrin, az Apollo–11 küldetés híres űrhajósa egy 1969-es interjúban – amelyet pénteken hoztak nyilvánosságra – arról beszélt, hogy több megmagyarázhatatlan jelenséget is látott a Holdra vezető útja során. „Megfigyeltem valamit, ami egy meglehetősen erős fényforrásnak tűnt, és egy ideig arra gondoltunk, hogy esetleg lézer lehet” – mondta.

A leiratokból az is kiderül, hogy Alan Bean, az Apollo–12 űrhajósa, aki 1969-ben járt a Holdon, arról számolt be: a küldetés során részecskéket és fényvillanásokat látott, amelyek „a világűrben sodródtak”. Elmondása szerint a részecskék úgy néztek ki, mintha a Holdról szabadulnának el. Az Apollo–17 küldetés két űrhajósa 1972-ben szintén arról számolt be, hogy villogó fényeket láttak a fedélzeten tartózkodva. „Olyan odakint, mint július negyedike!” – mondta Jack Schmitt űrhajós. Hozzátették, hogy a fényeket akár jégdarabokról visszaverődő tükröződések is okozhatták.

A nyilvánosságra hozott dokumentumok egy másik darabja az 1965-ös Gemini–7 űrrepülés hangfelvételét tartalmazza, amelyen Frank Borman űrhajós és a földi irányítás közötti kommunikáció hallható. Az űrhajós egy azonosítatlan objektum észleléséről számol be a NASA irányítóközpontjának, egy „bogey”-ként említett tárgyat, valamint „billiónyi apró részecskét” ír le, amelyeket az űrhajó bal oldalán látott.

A  több évtizedet felölelő iratanyagban tucatnyi olyan egyéni beszámoló is szerepel, amelyek azonosítatlan anomális jelenségekhez, vagyis UAP-okhoz kapcsolódnak.

Az egyik dokumentum szerint egy férfi egy 1957-es FBI-interjúban azt állította, hogy látott egy nagy, kör alakú járművet, amely a föld fölé emelkedett. Az iratok között 2023 szeptemberéből és októberéből származó interjúk is találhatók, amelyekben amerikai állampolgárok arról számolnak be, hogy fényes ragyogásból megjelenő, lebegő fémtárgyakat láttak. A dokumentumok között olyan videófelvételek is szerepelnek, amelyeket az amerikai hadsereg készített a Közel-Keleten 2022-ben.

Az Irakból, Szíriából és az Egyesült Arab Emírségekből származó felvételeken a Pentagon honlapja szerint „megoldatlan azonosítatlan anomális jelenségek” láthatók.

Az egyik, 2022-ben készült felvétel – amelyet a Közel-Kelet egy meg nem nevezett helyszínén rögzítettek – egy ovális alakú objektumot mutat, amely balról jobbra száguld. A felvételhez csatolt jelentés ezt lehetséges rakétaként jelölte meg.

Tim Burchett tennessee-i republikánus kongresszusi képviselő korábban már szorgalmazta, hogy a kormányzat nagyobb átláthatóságot biztosítson az ufóészlelések ügyében. Az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a Pentagon dokumentumközlését, amelyet nagyszerű kezdetnek nevezett. A floridai republikánus kongresszusi képviselő, Anna Paulina Luna szintén az ügy nagyobb átláthatóságának híve. Közleményében úgy fogalmazott, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozatala hatalmas első lépés a helyes irányba.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
