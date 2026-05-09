Trump betartotta ígéretét: nyilvánosak az akták

Az Egyesült Államokban az elmúlt években ismét megnőtt az érdeklődés a földön kívüli élet iránt. A kongresszus 2022-ben ötven év után először tartott meghallgatásokat az ufókról, a hadsereg pedig nagyobb átláthatóságot ígért az ügyben. A 161 fájl a védelmi minisztérium honlapján érhető el, és további dokumentumok közzététele is várható.
A dokumentumok közlésére azt követően került sor, hogy Barack Obama volt elnök februári interjújában tovább fokozta az érdeklődést, amikor azt mondta: az idegenek „valódiak, de én nem láttam őket”. Obama később pontosította kijelentését, és úgy fogalmazott, hogy statisztikailag van esély arra, hogy létezik élet valahol az univerzumban, ugyanakkor elnökként nem látott bizonyítékot. Trump még abban a hónapban utasította a Pentagont, hogy hozza nyilvánosságra a földön kívüli és idegen életformákkal, azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP), valamint azonosítatlan repülő tárgyakkal (ufó) kapcsolatos dokumentumokat.
A közzétett iratok között több évtizedre visszanyúló, titkosítás alól feloldott katonai feljegyzések, az Apollo-holdmissziók jelentései, valamint olyan személyek beszámolói is szerepelnek, akik állításuk szerint ufót – vagyis azonosítatlan repülő tárgyat – láttak, amelyről úgy vélik, földön kívüli eredetű lehet. A dokumentumok között szerepelnek az Apollo–11, az Apollo–12 és az Apollo–17 holdraszállási küldetések űrhajósainak korábban titkosított beszélgetésleiratai is az 1960-as és 1970-es évekből.
Buzz Aldrin, az Apollo–11 küldetés híres űrhajósa egy 1969-es interjúban – amelyet pénteken hoztak nyilvánosságra – arról beszélt, hogy több megmagyarázhatatlan jelenséget is látott a Holdra vezető útja során. „Megfigyeltem valamit, ami egy meglehetősen erős fényforrásnak tűnt, és egy ideig arra gondoltunk, hogy esetleg lézer lehet” – mondta.
