Trump betartotta ígéretét: nyilvánosak az akták

A nyilvánosságra hozott dokumentumok egy másik darabja az 1965-ös Gemini–7 űrrepülés hangfelvételét tartalmazza, amelyen Frank Borman űrhajós és a földi irányítás közötti kommunikáció hallható. Az űrhajós egy azonosítatlan objektum észleléséről számol be a NASA irányítóközpontjának, egy „bogey”-ként említett tárgyat, valamint „billiónyi apró részecskét” ír le, amelyeket az űrhajó bal oldalán látott.

This audio is from 1965.



Gemini VII. Two astronauts in orbit. And then:



"Houston, we have a bogey at 10 o'clock high."



The astronauts reported several objects. "Brilliant particles" against a black background.



This audio was classified for 61 years.

A több évtizedet felölelő iratanyagban tucatnyi olyan egyéni beszámoló is szerepel, amelyek azonosítatlan anomális jelenségekhez, vagyis UAP-okhoz kapcsolódnak.

Az egyik dokumentum szerint egy férfi egy 1957-es FBI-interjúban azt állította, hogy látott egy nagy, kör alakú járművet, amely a föld fölé emelkedett. Az iratok között 2023 szeptemberéből és októberéből származó interjúk is találhatók, amelyekben amerikai állampolgárok arról számolnak be, hogy fényes ragyogásból megjelenő, lebegő fémtárgyakat láttak. A dokumentumok között olyan videófelvételek is szerepelnek, amelyeket az amerikai hadsereg készített a Közel-Keleten 2022-ben.

Az Irakból, Szíriából és az Egyesült Arab Emírségekből származó felvételeken a Pentagon honlapja szerint „megoldatlan azonosítatlan anomális jelenségek” láthatók.

Az egyik, 2022-ben készült felvétel – amelyet a Közel-Kelet egy meg nem nevezett helyszínén rögzítettek – egy ovális alakú objektumot mutat, amely balról jobbra száguld. A felvételhez csatolt jelentés ezt lehetséges rakétaként jelölte meg.