Dróntámadások pusztítottak az orosz–ukrán határon

A sérültet kórházba szállították, ahol ellátták. A támadás során egy autó is megrongálódott – számolt be a Life.ru

Közben az ukrán katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a Csernyihivi területen két ember meghalt, egy pedig megsérült egy orosz támadás következtében.

A közlés szerint egy 70 éves férfi és 49 éves fia vesztette életét, míg egy 55 éves férfi megsérült a Novhorod-Sziverszkiji járás egyik határ menti faluját ért, május 8-án esti támadásban.

A dróntámadás után tűz ütött ki egy mezőgazdasági vállalkozás telephelyén, a lángokat később eloltották – közölték a hatóságok.