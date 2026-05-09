Esküt tettek a képviselők, megalakult az új Országgyűlés + videó

Dróntámadások pusztítottak az orosz–ukrán határon

Újabb dróntámadások és határ menti csapások követeltek áldozatokat az orosz–ukrán háborúban: a Brjanszki területen egy civil megsérült egy dróntámadásban, míg a Csernyihivi területen két ember meghalt és egy harmadik is megsérült egy orosz támadás következtében. A támadások után több helyen károk és tüzek keletkeztek.

2026. 05. 09. 11:24
A sérültet kórházba szállították, ahol ellátták. A támadás során egy autó is megrongálódott – számolt be a Life.ru

Közben az ukrán katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a Csernyihivi területen két ember meghalt, egy pedig megsérült egy orosz támadás következtében.

A közlés szerint egy 70 éves férfi és 49 éves fia vesztette életét, míg egy 55 éves férfi megsérült a Novhorod-Sziverszkiji járás egyik határ menti faluját ért, május 8-án esti támadásban.

A dróntámadás után tűz ütött ki egy mezőgazdasági vállalkozás telephelyén, a lángokat később eloltották – közölték a hatóságok.

Korábban arról is érkeztek hírek, hogy civilek sérültek meg dróntámadásokban a Belgorodi régióban. A Graivoronszki járásban fekvő Kazacsja Liszica faluban egy FPV drón csapódott egy traktorba. A támadásban egy férfi repeszsérüléseket szenvedett a vállán és a lábán, őt egy belgorodi kórházba vitték.

Arról is írtunk, Ukrajna újabb dróntámadásokat hajtott végre Moszkva és több oroszországi célpont ellen közvetlenül a győzelem napi ünnepségek előtt. Az orosz hatóságok szerint az éjszaka folyamán több tucat drónt indítottak az orosz főváros irányába, amelyek közül számosat a légvédelem semmisített meg.

A jelentések szerint néhány drón Moszkváig is eljutott. Egyikük egy, a Kremlhez közeli luxustoronyházba csapódott, miközben robbanásokról és alacsonyan repülő drónokról számoltak be a helyiek. A támadások miatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be több orosz repülőtéren.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

