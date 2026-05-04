A túlélésért folyik a harc – ez történik az ukrán fronton

Az ukrán erők a nehéz terep és a sűrű növényzet adta lehetőségeket igyekeznek kihasználni. Az orosz csapatok kelet felől, Raj-Alekszandrovka irányából is közelítenek Szlovjanszk felé, miközben Kaleniki felől a Dolgij-erdő irányába nyomulnak. A térségben egyre hevesebb harcokra lehet számítani.

Egyes orosz források szerint Malinovka elfoglalását követően megindulhat a Kramatorszk elleni hadművelet.

Harkiv megyében, különösen a kupjanszki térségben szintén folytatódik az orosz előrenyomulás. Az ukrán erők csökkentett létszámmal működnek, és egyre inkább drónokra – köztük földi telepítésű eszközökre – támaszkodnak, miközben az orosz oldal is növelte ezek alkalmazását. Harcok zajlanak egy öntöde környékén, valamint a Kovsarovkához vezető utak mentén. A sűrűsödő növényzet részben segíti a támadó egységek mozgását.