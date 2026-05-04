orosz–ukrán háborúorosz előretörésfront

A túlélésért folyik a harc – ez történik az ukrán fronton

Az ukrán hadsereg egyre nagyobb nyomás alá kerül a fronton, miközben Kijev már a túlélésre készül: Volodimir Zelenszkij a következő tél gázellátását próbálja biztosítani, miközben az orosz erők több irányban is előrenyomulnak, és sorra kerülnek veszélybe kulcsfontosságú térségek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 11:39
A 93. Dandár drónegységének katonái optikai szálas drónokat tesztelnek (Fotó: AFP)
Razbojnoje térségét szintén elfoglalták, a környező kiterjedt erdők pedig lehetőséget adnak arra, hogy az orosz erők átrendezzék tüzérségi és drónos egységeiket. 

Ez megkönnyítheti a további előrenyomulást Szumi irányába. Eközben Kondrativkában folyamatosak az összecsapások. Az ukrán hadvezetés a súlyos veszteségek miatt erősítést küldött a térségbe, többek között a 110. önálló gépesített dandár egységeit, amelyeket részben mentőautókkal szállítanak – írja a Life.ru

A Donyecki térségben Kaleniki és Krivije Luki továbbra is kulcsfontosságú célpontnak számítanak. Krivaja Luka nagyjából fele már orosz ellenőrzés alatt áll, a többi részen azonban még zajlanak a harcok.

Az ukrán erők a nehéz terep és a sűrű növényzet adta lehetőségeket igyekeznek kihasználni. Az orosz csapatok kelet felől, Raj-Alekszandrovka irányából is közelítenek Szlovjanszk felé, miközben Kaleniki felől a Dolgij-erdő irányába nyomulnak. A térségben egyre hevesebb harcokra lehet számítani. 

Egyes orosz források szerint Malinovka elfoglalását követően megindulhat a Kramatorszk elleni hadművelet.

Harkiv megyében, különösen a kupjanszki térségben szintén folytatódik az orosz előrenyomulás. Az ukrán erők csökkentett létszámmal működnek, és egyre inkább drónokra – köztük földi telepítésű eszközökre – támaszkodnak, miközben az orosz oldal is növelte ezek alkalmazását. Harcok zajlanak egy öntöde környékén, valamint a Kovsarovkához vezető utak mentén. A sűrűsödő növényzet részben segíti a támadó egységek mozgását. 

Az északi térségben az orosz erők több ukrán állást is elfoglaltak a Volcsanszki járásban és Csajkovka közelében, Volohovkától keletre pedig felszámoltak egy ukrán fegyveres csoportot, és a 159. gépesített dandár több katonáját foglyul ejtették.

Örményországi csúcstalálkozó: Kijev már a téli gázellátásra készül

Volodimir Zelenszkij megérkezett Örményországba, ahol jelenleg az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját tartják. Az ukrán államfő már köszönetet mondott Norvégiának és Finnországnak az eddigi támogatásért.

Zelenszkij a skandináv ország miniszterelnökével, Jonas Gahr Storével folytatott tárgyalásán is kiemelte, hogy Ukrajnának a következő télre készülve biztosítania kell a szükséges földgázkészleteket.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP) 

