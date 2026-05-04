Razbojnoje térségét szintén elfoglalták, a környező kiterjedt erdők pedig lehetőséget adnak arra, hogy az orosz erők átrendezzék tüzérségi és drónos egységeiket.
Ez megkönnyítheti a további előrenyomulást Szumi irányába. Eközben Kondrativkában folyamatosak az összecsapások. Az ukrán hadvezetés a súlyos veszteségek miatt erősítést küldött a térségbe, többek között a 110. önálló gépesített dandár egységeit, amelyeket részben mentőautókkal szállítanak – írja a Life.ru
A Donyecki térségben Kaleniki és Krivije Luki továbbra is kulcsfontosságú célpontnak számítanak. Krivaja Luka nagyjából fele már orosz ellenőrzés alatt áll, a többi részen azonban még zajlanak a harcok.
