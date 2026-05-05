Ukrajna érzékeny célpontot talált el, ez fájhat Oroszországnak

A helyi kormányzó tűzről számolt be, amit műholdas adatok is megerősítenek. A finomító az ország finomított olajtermelésének több mint hat százalékát adja. A hatóságok szerint a térségben 18 drónt semmisítettek meg.

Orosz közlések alapján összesen 289 drónt lőttek le, és legalább 18 repülőtéren ideiglenesen leállították a forgalmat. Robbanásokról számoltak be a megszállt Krímben, valamint több orosz nagyvárosban is. A támadások pontos mértéke egyelőre nem ismert, az ukrán hadsereg nem kommentálta az eseményeket.

A Flamingo rakétát a Fire Point gyártja, és eddig korlátozott számban vetették be. Korábban Volodimir Zelenszkij Ukrajna egyik legsikeresebb fegyverének nevezte. A rakéta hatótávolsága mintegy 3000 kilométer.

A mostani művelet egy nappal azt követően történt, hogy egy ukrán drón Moszkvában egy lakóépületbe csapódott, nem messze a Kremltől. Ez az egyik legmélyebbre hatoló támadás volt az orosz főváros belső területe ellen a háború kezdete óta.