Ukrajna érzékeny célpontot talált el, ez fájhat Oroszországnak

Robbanások, égő létesítmények és egyre kiterjedtebb támadások jelzik a konfliktus eszkalálódását: Ukrajna már Oroszország belső területeit is eléri. Közben Belarussziában csendben erősödik a katonai háttér.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 12:30
Ukrajna lakosságát most már az anyagi kilátástalanság is egyre jobban megviseli Fotó: AFP
A jelentések alapján nagy kiterjedésű tűz keletkezett a csuvasföldi Csebokszariban működő JSC VNIIR-Progress állami intézetnél, amely nagy pontosságú fegyverekhez gyárt alkatrészeket. 

A térségben rakétaveszély miatt légiriadót rendeltek el, ezt követően robbanásokat lehetett hallani. Orosz források szerint egy ukrán FP–5 Flamingo rakéta okozott károkat. Később, helyi idő szerint reggel fél nyolc körül drónok ismét támadást hajtottak végre a létesítmény ellen. A hatóságok közlése szerint egy ember megsérült.

Az ukrán vezérkar szerint az intézet elektronikai hadviselési rendszereket is fejleszt, köztük olyan antennákat, amelyek műholdas és rádiós jelek zavarására alkalmasak. Ezeket egyebek mellett drónokban és rakétákban is alkalmazzák – számolt be róla a The Kyiv Independent. 

Ugyanezen a napon az ukrán hadsereg a hírek szerint csapást mért a kirisi olajfinomítóra is, amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye.

A helyi kormányzó tűzről számolt be, amit műholdas adatok is megerősítenek. A finomító az ország finomított olajtermelésének több mint hat százalékát adja. A hatóságok szerint a térségben 18 drónt semmisítettek meg.

Orosz közlések alapján összesen 289 drónt lőttek le, és legalább 18 repülőtéren ideiglenesen leállították a forgalmat. Robbanásokról számoltak be a megszállt Krímben, valamint több orosz nagyvárosban is. A támadások pontos mértéke egyelőre nem ismert, az ukrán hadsereg nem kommentálta az eseményeket.

A Flamingo rakétát a Fire Point gyártja, és eddig korlátozott számban vetették be. Korábban Volodimir Zelenszkij Ukrajna egyik legsikeresebb fegyverének nevezte. A rakéta hatótávolsága mintegy 3000 kilométer.

A mostani művelet egy nappal azt követően történt, hogy egy ukrán drón Moszkvában egy lakóépületbe csapódott, nem messze a Kremltől. Ez az egyik legmélyebbre hatoló támadás volt az orosz főváros belső területe ellen a háború kezdete óta.

Belarusszia tovább erősíti a katonai hátteret

Eközben Belarusszia folytatja olyan infrastruktúrák kiépítését, amelyek támogathatják az orosz hadműveleteket – közölte május 4-én az ukrán határőrség. A fejlesztések logisztikai útvonalakat, kiképzőtereket és egyéb katonai létesítményeket érintenek.

A kijevi tájékoztatás szerint jelenleg nincs elegendő orosz katona Belarusszia területén egy újabb támadás megindításához, ugyanakkor a kiépülő infrastruktúra ezt a jövőben lehetővé teheti. Az ukrán szervek folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és időben észlelnék az esetleges csapatmozgásokat. 

A határ mentén tapasztalható fokozott aktivitásról korábban Volodimir Zelenszkij is beszélt. Emellett olyan értesülések is napvilágot láttak, amelyek szerint egy Belarusszia felől érkező ballon segíthette az orosz támadások koordinációját.

Minszk a közelmúltban azt is megerősítette, hogy a határain érvényt szerez az orosz sorozással összefüggő kiutazási korlátozásoknak.

