Ukrajna érzékeny célpontot talált el, ez fájhat Oroszországnak

A jelentések alapján nagy kiterjedésű tűz keletkezett a csuvasföldi Csebokszariban működő JSC VNIIR-Progress állami intézetnél, amely nagy pontosságú fegyverekhez gyárt alkatrészeket.
A térségben rakétaveszély miatt légiriadót rendeltek el, ezt követően robbanásokat lehetett hallani. Orosz források szerint egy ukrán FP–5 Flamingo rakéta okozott károkat. Később, helyi idő szerint reggel fél nyolc körül drónok ismét támadást hajtottak végre a létesítmény ellen. A hatóságok közlése szerint egy ember megsérült.
Az ukrán vezérkar szerint az intézet elektronikai hadviselési rendszereket is fejleszt, köztük olyan antennákat, amelyek műholdas és rádiós jelek zavarására alkalmasak. Ezeket egyebek mellett drónokban és rakétákban is alkalmazzák – számolt be róla a The Kyiv Independent.
Ugyanezen a napon az ukrán hadsereg a hírek szerint csapást mért a kirisi olajfinomítóra is, amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye.
