erőműNémetországUkrajnaÉszaki Áramlatorosz-ukrán háború

Németország ingyen adná oda Ukrajnának az Északi Áramlatnál használt erőművet

Németország egy korábban az orosz gázszállításhoz kapcsolódó, mára feleslegessé vált erőmű Ukrajnának való átadására készül, humanitárius segítségre hivatkozva. A terv azonban vitát váltott ki: miközben Berlin szerint az átadás gazdaságilag is indokolt, bírálói úgy látják, a lépés az ország energiapolitikájával kapcsolatban is komoly kérdéseket vet fel.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 10:40
A létesítmény Lubminban, Greifswald közelében található, és korábban az orosz gázszállításhoz szükséges technológiai hőt biztosította. Miután 2022-ben leállt a Balti-tengeren keresztüli gázszállítás, az erőmű feleslegessé vált és veszteséget termelt. Az üzemeltető többségi tulajdonosa, a SEFE – Securing Energy for Europe GmbH közlése szerint az erőművet 2023-ban teljesen leállították.

Mivel nem sikerült vevőt találni, a vállalat úgy döntött, hogy humanitárius segítségként saját maga juttatja el az erőművet Ukrajnába. A cég szerint ez a megoldás gazdasági szempontból is észszerű, mert így elkerülhetők a leszerelés és az ártalmatlanítás költségei. Emellett az átadás hozzájárulhat Ukrajna energiaellátásának megerősítéséhez.

A döntés ugyanakkor bírálatokat váltott ki, elsősorban a német jobboldali AfD párt részéről. Nikolaus Kramer „abszurdnak” nevezte az átadást, és úgy véli, az erőmű Németország energiabiztonságát is szolgálhatná.

Az Északi Áramlat 1 vezeték kulcsszerepet játszott az orosz gáz Európába szállításában. 2022-ben azonban Oroszország előbb visszafogta, majd teljesen leállította a szállítást. Később az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszer több ponton is megrongálódott robbanások következtében. Az orosz–ukrán háború kitörése után Németország bejelentette, hogy leállítja az orosz gázimportot.

A 2022-es robbanások után a német hatóságok vizsgálata felvetette, hogy a szabotázs mögött Oroszország állhatott, ezt azonban Moszkva tagadta.

Szakértők akkor arra is rámutattak, hogy az infrastruktúra megrongálása a Kreml számára is kedvező lehetett, mivel így a gázszállítás leállását vis maior helyzetként lehetett értelmezni, és elkerülhetők voltak a szerződésszegés miatti következmények.

Oroszország 2023 márciusában bejelentette a sérült vezetékek végleges leállítását. 

Ez magában foglalta a megrongálódott szakaszok lezárását és a korrózió elleni védelmét is. A vezetékek újraindításáról azonban akkor nem tettek említést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
