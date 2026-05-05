Németország ingyen adná oda Ukrajnának az Északi Áramlatnál használt erőművet

A létesítmény Lubminban, Greifswald közelében található, és korábban az orosz gázszállításhoz szükséges technológiai hőt biztosította. Miután 2022-ben leállt a Balti-tengeren keresztüli gázszállítás, az erőmű feleslegessé vált és veszteséget termelt. Az üzemeltető többségi tulajdonosa, a SEFE – Securing Energy for Europe GmbH közlése szerint az erőművet 2023-ban teljesen leállították.
Mivel nem sikerült vevőt találni, a vállalat úgy döntött, hogy humanitárius segítségként saját maga juttatja el az erőművet Ukrajnába. A cég szerint ez a megoldás gazdasági szempontból is észszerű, mert így elkerülhetők a leszerelés és az ártalmatlanítás költségei. Emellett az átadás hozzájárulhat Ukrajna energiaellátásának megerősítéséhez.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!