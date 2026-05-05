Németország ingyen adná oda Ukrajnának az Északi Áramlatnál használt erőművet

A döntés ugyanakkor bírálatokat váltott ki, elsősorban a német jobboldali AfD párt részéről. Nikolaus Kramer „abszurdnak” nevezte az átadást, és úgy véli, az erőmű Németország energiabiztonságát is szolgálhatná.

Erst sprengt die Ukraine die Nord-Stream-Pipeline und zum Dank schenken wir denen nun das stillgelegtes Gaskraftwerk an der Nord-Stream-Pipeline bei Greifswald!



Az Északi Áramlat 1 vezeték kulcsszerepet játszott az orosz gáz Európába szállításában. 2022-ben azonban Oroszország előbb visszafogta, majd teljesen leállította a szállítást. Később az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszer több ponton is megrongálódott robbanások következtében. Az orosz–ukrán háború kitörése után Németország bejelentette, hogy leállítja az orosz gázimportot.

A 2022-es robbanások után a német hatóságok vizsgálata felvetette, hogy a szabotázs mögött Oroszország állhatott, ezt azonban Moszkva tagadta.

Szakértők akkor arra is rámutattak, hogy az infrastruktúra megrongálása a Kreml számára is kedvező lehetett, mivel így a gázszállítás leállását vis maior helyzetként lehetett értelmezni, és elkerülhetők voltak a szerződésszegés miatti következmények.

Oroszország 2023 márciusában bejelentette a sérült vezetékek végleges leállítását.