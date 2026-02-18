Északi Áramlat elleni robbantás: így támadták meg az ukránok Európa energiaellátását

Németország számára előnyös helyzetet teremtett az Oroszországgal közösen indult projekt. Az Északi Áramlat megfelelt Oroszországnak, mert így közvetlenül tudta eljuttatni a földgázt Németországba, és persze jó volt Németországnak, amely, mint fogyasztó biztonságban tudhatta magát. Nem véletlenül voltak tele a híradások vele, amikor a vezeték felrobbant. A német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság pedig azóta kimondta azt, amit mindenki tud: az ukránok felelnek az akcióért. Érdemes azonban áttekinteni azt, amit eddig tudunk, hiszen az események bőven tartogatnak kérdéseket.
Lényegében Gerhard Schröder akkori német kancellár búcsúajándéka volt, amikor kezet rázott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és közös nyilatkozatot adtak ki az Északi Áramlat megépítéséről. A távozó Schröder helyére Angela Merkel került, aki ugyanúgy zöld lámpát adott a projektnek. Az első csővezetéket 2011. november 8-án Angela Merkel német kancellár, Dmitrij Medvegyev orosz elnök és François Fillon francia miniszterelnök adta át egy Lubminban tartott ünnepségen.
Az Északi Áramlat-2 bővítési projekt keretében 2021. szeptember elejére befejeződött további két párhuzamos csővezeték lefektetése is. Ezután nem sokkal azonban kitört az orosz-ukrán háború.
A háború kitörése utáni hónapokban a Gazprom több esetben is napokra leállította a vezetéket, egy ponton pedig 2022. augusztusában teljesen elzárták a és megszüntették a földgáz szállítást. A világ eddigi leghosszabb gázvezetékében azonban továbbra is állt a gáz Oroszországtól egészen Németországig.
2022. szeptember 26-án több hajó is furcsaságokat tapasztalt a Balti-tengeren. Az egyik kapitány a hajó navigációs rendszerén két, megmagyarázhatatlan jelet érzékelt. Mintha hajók lettek volna, azonban hiába bámult előre, nem látott semmit. Nem sokkal később felvette a kapcsolatot a környéken lévő más járművekkel, akik arról számoltak be, hogy folyamatosan ömlik a gáz a tenger közepén. A képek pedig hamarosan bejárták a világsajtót, az oknyomozó újságírók, politikusok és önjelölt összeesküvés hívők pedig nem győztek a felelősökre mutogatni.
