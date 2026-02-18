Északi Áramlat elleni robbantás: így támadták meg az ukránok Európa energiaellátását

Németország számára előnyös helyzetet teremtett az Oroszországgal közösen indult projekt. Az Északi Áramlat megfelelt Oroszországnak, mert így közvetlenül tudta eljuttatni a földgázt Németországba, és persze jó volt Németországnak, amely, mint fogyasztó biztonságban tudhatta magát. Nem véletlenül voltak tele a híradások vele, amikor a vezeték felrobbant. A német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság pedig azóta kimondta azt, amit mindenki tud: az ukránok felelnek az akcióért. Érdemes azonban áttekinteni azt, amit eddig tudunk, hiszen az események bőven tartogatnak kérdéseket.

Egy dán védelmi parancsnokság egy helikoptere a szivárgó Északi Áramlat vezetéke fölött köröz a robbanás után nem sokkal

Fotó: HANDOUT / DANISH DEFENCE

Lényegében Gerhard Schröder akkori német kancellár búcsúajándéka volt, amikor kezet rázott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és közös nyilatkozatot adtak ki az Északi Áramlat megépítéséről. A távozó Schröder helyére Angela Merkel került, aki ugyanúgy zöld lámpát adott a projektnek. Az első csővezetéket 2011. november 8-án Angela Merkel német kancellár, Dmitrij Medvegyev orosz elnök és François Fillon francia miniszterelnök adta át egy Lubminban tartott ünnepségen.

Az Északi Áramlat első vezetékének a megnyitása

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Az Északi Áramlat-2 bővítési projekt keretében 2021. szeptember elejére befejeződött további két párhuzamos csővezeték lefektetése is. Ezután nem sokkal azonban kitört az orosz-ukrán háború.

A háború kitörése utáni hónapokban a Gazprom több esetben is napokra leállította a vezetéket, egy ponton pedig 2022. augusztusában teljesen elzárták a és megszüntették a földgáz szállítást. A világ eddigi leghosszabb gázvezetékében azonban továbbra is állt a gáz Oroszországtól egészen Németországig.

2022. szeptember 26-án több hajó is furcsaságokat tapasztalt a Balti-tengeren. Az egyik kapitány a hajó navigációs rendszerén két, megmagyarázhatatlan jelet érzékelt. Mintha hajók lettek volna, azonban hiába bámult előre, nem látott semmit. Nem sokkal később felvette a kapcsolatot a környéken lévő más járművekkel, akik arról számoltak be, hogy folyamatosan ömlik a gáz a tenger közepén. A képek pedig hamarosan bejárták a világsajtót, az oknyomozó újságírók, politikusok és önjelölt összeesküvés hívők pedig nem győztek a felelősökre mutogatni.