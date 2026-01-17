A német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentést készített az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán, miután az azzal megvádolt ukrán férfi szerint legitim katonai célpont volt a vezeték. A bíróság azonban máshogy látja, miután az iratok szerint ukrán állami terrorizmus történt, egy illegitim célponttal szemben, amely akció megsértette a német szuverenitás – íja az Origo a Der Spiegel beszámolója alapján.

Ukrán állami terrorizmus áll a robbantás mögött

A legfelsőbb bíróság jelentése Szerhij K. védekezése miatt született meg. A korábban Olaszországban letartóztatott ukrán férfi kezdetben tagadta, hogy bármi köze lenne a robbantáshoz, azonban később taktikát váltott. Az ukrán különleges egységek korábbi parancsnoka mentességet akart a vádak alól, miután hazája háborúban áll, a vezeték pedig véleménye szerint legitim célpont volt.