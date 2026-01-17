északi-áramlatbíróságNémetország

Ukrán állami terrorizmus áll az Északi Áramlat felrobbantása mögött

A német szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentést készített az Északi Áramlat felrobbantásával megvádolt férfi bírósági tárgyalásának részeként. A dokumentum Szerhij K. védekezésére adott válaszként született és kimondja, hogy ukrán állami terrorizmus áll a robbantás mögött, amely megsértette Németország szuverenitását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 12:50
Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
A német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentést készített az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán, miután az azzal megvádolt ukrán férfi szerint legitim katonai célpont volt a vezeték. A bíróság azonban máshogy látja, miután az iratok szerint ukrán állami terrorizmus történt, egy illegitim célponttal szemben, amely akció megsértette a német szuverenitás – íja az Origo a Der Spiegel beszámolója alapján. 

Ukrán állami terrorizmus áll a robbantás mögött
Fotó: TROND LARSEN/EXPRESSEN / TT NYHETSBYRÅN 
Fotó: TROND LARSEN/EXPRESSEN / TT NYHETSBYRÅN

A legfelsőbb bíróság jelentése Szerhij K. védekezése miatt született meg. A korábban Olaszországban letartóztatott ukrán férfi kezdetben tagadta, hogy bármi köze lenne a robbantáshoz, azonban később taktikát váltott. Az ukrán különleges egységek korábbi parancsnoka mentességet akart a vádak alól, miután hazája háborúban áll, a vezeték pedig véleménye szerint legitim célpont volt. 

Az érvelés szerint az Északi Áramlat komoly hasznot hajt Oroszország számára, amely ebből a háborút finanszírozza. Ezt az érvelést azonban lesöpörte a német bíróság. 

A jelentés szerint a robbantás egyértelműen hírszerzési akció volt, ami azonban egy illegitim célpont ellen irányult. A német bíróság érvelése szerint a civil lakosságot kiszolgáló Északi Áramlat egyértelműen nem legitim célpont, emellett pedig azt is hangsúlyozták, hogy az akció megsértette Németország szuverenitását. Jól láthatóan tehát egy ukrán állami terrorakció rajzolódik ki a robbantás mögött a jelentés szerint.

A jelentéssel párhuzamosan a bíróság ítéletében elutasította Szerhij K. védekezését.

Az ukrán támogatások felülvizsgálása szükséges

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja az eset kapcsán kijelentette: „Ez egy súlyos ügy. Ukrajna folyamatosan katonai eszközökkel támadja az európai energiainfrastruktúrát. Felelőtlen és veszélyes az európai polgárok pénzét egy ilyen országba küldeni, ezért egyértelmű válaszokat váró kérdésekkel fordultunk az EU külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz.”

A közlemény megerősíti azt a tényt, hogy Ukrajna rendszerszinten támadja a kritikus európai energiainfrastruktúrát. Legutóbb a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság-kőolajvezeték ellen tapasztaltunk hasonló támadásokat

– írta Gyürk. 

Ennek ellenére az Európai Unió eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát. Ursula von der Leyen pedig a napokban egy újabb, kilencvenmilliárd eurós támogatási csomagot jelentett be. 

Az uniós tagállamok energiabiztonsága elleni ukrán támadások egyértelmű és határozott elítélését várjuk Brüsszeltől. Továbbá felszólítottuk Kallas asszonyt, hogy kezdeményezze az Ukrajnának juttatandó pénzügyi támogatások felülvizsgálatát. Mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzére az ukrán háborús maffia rátegye a kezét. Ezért is a Fidesz–KDNP a biztos választás

– fogalmazott a politikus.

Borítókép: Az Északi Áramlat vége Németországban (Fotó: AFP)

