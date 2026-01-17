Gyürk András: Sunnyogás helyett egyenes beszédet és az Ukrajnának nyújtott támogatások felülvizsgálatát várjuk Brüsszeltől

Közleményében Németország legfelső polgári és büntető bírósága jelezte, hogy a valószínűsíthetően az ukrán hatóságok által elrendelt akció legalább egy európai országban aláásta a közszolgáltatásokat és eredményezett jelentős anyagi kárt.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. Mellette Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A közlemény megerősíti azt a tényt, hogy Ukrajna rendszerszinten támadja a kritikus európai energiainfrastruktúrát. Legutóbb a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság-kőolajvezeték ellen tapasztaltunk hasonló támadásokat

– hangsúlyozta a fideszes politikus.

Gyürk András kijelentette: kérdésekkel fordultak az EU külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz

Ennek ellenére az Európai Unió eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát. Ursula von der Leyen pedig a napokban egy újabb, 90 milliárd eurós támogatási csomagot jelentett be.

Ez, különösen a bírósági döntés tükrében, felelőtlen és veszélyes lépés, ezért kérdésekkel fordultunk az EU külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz

– húzta alá a Fidesz EP-képviselője.

Az uniós tagállamok energiabiztonsága elleni ukrán támadások egyértelmű és határozott elítélését várjuk Brüsszeltől. Továbbá felszólítottuk Kallas asszonyt, hogy kezdeményezze az Ukrajnának juttatandó pénzügyi támogatások felülvizsgálatát. Mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzére az ukrán háborús maffia rátegye a kezét. Ezért is a Fidesz-KDNP a biztos választás

– fogalmazott Gyürk András.

Borítókép: Brüsszel csak sunnyog (Fotó: AFP)