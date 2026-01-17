Gyürk András: Sunnyogás helyett egyenes beszédet és az Ukrajnának nyújtott támogatások felülvizsgálatát várjuk Brüsszeltől

Közleményében Németország legfelső polgári és büntető bírósága jelezte, hogy a valószínűsíthetően az ukrán hatóságok által elrendelt akció legalább egy európai országban aláásta a közszolgáltatásokat és eredményezett jelentős anyagi kárt.
A közlemény megerősíti azt a tényt, hogy Ukrajna rendszerszinten támadja a kritikus európai energiainfrastruktúrát. Legutóbb a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság-kőolajvezeték ellen tapasztaltunk hasonló támadásokat
– hangsúlyozta a fideszes politikus.
Ennek ellenére az Európai Unió eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát. Ursula von der Leyen pedig a napokban egy újabb, 90 milliárd eurós támogatási csomagot jelentett be.
Ez, különösen a bírósági döntés tükrében, felelőtlen és veszélyes lépés, ezért kérdésekkel fordultunk az EU külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz
– húzta alá a Fidesz EP-képviselője.
Az uniós tagállamok energiabiztonsága elleni ukrán támadások egyértelmű és határozott elítélését várjuk Brüsszeltől. Továbbá felszólítottuk Kallas asszonyt, hogy kezdeményezze az Ukrajnának juttatandó pénzügyi támogatások felülvizsgálatát. Mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzére az ukrán háborús maffia rátegye a kezét. Ezért is a Fidesz-KDNP a biztos választás
– fogalmazott Gyürk András.
