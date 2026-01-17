Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

ukrajnabrüsszelkaja kallasgyürk andrás

Gyürk András: Sunnyogás helyett egyenes beszédet és az Ukrajnának nyújtott támogatások felülvizsgálatát várjuk Brüsszeltől

A német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nemrég nyilvánosságra hozott döntésében kijelentette, hogy az Északi Áramlat gázvezetékeket nagy valószínűséggel egy külföldi állam, minden bizonnyal Ukrajna, megbízásából robbantották fel. Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja ennek kapcsán kijelentette: „Ez egy súlyos ügy. Ukrajna folyamatosan katonai eszközökkel támadja az európai energiainfrastruktúrát. Felelőtlen és veszélyes az európai polgárok pénzét egy ilyen országba küldeni, ezért egyértelmű válaszokat váró kérdésekkel fordultunk az EU külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz.

Kozma Zoltán
2026. 01. 17. 9:48
Brüsszel csak sunnyog (Fotó: AFP)
Közleményében Németország legfelső polgári és büntető bírósága jelezte, hogy a valószínűsíthetően az ukrán hatóságok által elrendelt akció legalább egy európai országban aláásta a közszolgáltatásokat és eredményezett jelentős anyagi kárt. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. Mellette Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A közlemény megerősíti azt a tényt, hogy Ukrajna rendszerszinten támadja a kritikus európai energiainfrastruktúrát. Legutóbb a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság-kőolajvezeték ellen tapasztaltunk hasonló támadásokat

 – hangsúlyozta a fideszes politikus.

Gyürk András kijelentette: kérdésekkel fordultak az EU külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz
Ennek ellenére az Európai Unió eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát. Ursula von der Leyen pedig a napokban egy újabb, 90 milliárd eurós támogatási csomagot jelentett be. 

Ez, különösen a bírósági döntés tükrében, felelőtlen és veszélyes lépés, ezért kérdésekkel fordultunk az EU külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz

 – húzta alá a Fidesz EP-képviselője.

Az uniós tagállamok energiabiztonsága elleni ukrán támadások egyértelmű és határozott elítélését várjuk Brüsszeltől. Továbbá felszólítottuk Kallas asszonyt, hogy kezdeményezze az Ukrajnának juttatandó pénzügyi támogatások felülvizsgálatát. Mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzére az ukrán háborús maffia rátegye a kezét. Ezért is a Fidesz-KDNP a biztos választás

 – fogalmazott Gyürk András.

