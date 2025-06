Zátonyra futhat Friedrich Merz Ukrajna-terve

A német kormány nem fogja jóváhagyni a nagy hatótávolságú Taurus-rakéták Ukrajnába irányuló szállítását, írta a The Guardian német forrásokra hivatkozva. A döntés hátterében Lars Klingbeil, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa és jelenlegi pénzügyminiszter áll, aki egyes információk szerint blokkolta a szállítás engedélyezését. Friedrich Merz kancellár korábban többször is támogatásáról biztosította Kijevet. Ukrajna pozíciói folyamatosan romlanak a harctéren, annak ellenére is, hogy nyugatról rengeteg fegyvert és pénzügyi segélyt kap az ország.

Ukrajna valószínűleg nem kapja meg a beígért rakétákat

Fotó: AFP

A brit lap szerint a német kormány jelenleg „stratégiai bizonytalanságba” vonult vissza az ügyben, és egyre inkább arra fókuszál, hogy Ukrajnának partnerséget ajánljon fel közös rakétagyártásra ahelyett, hogy kész fegyvereket szállítana. A Guardian forrásai szerint maga Merz is felismerte, hogy a Taurus-rendszerek szállítása komoly technikai és biztonsági nehézségeket vetne fel. A német hadsereg kiképzőinek legalább hat hónapra lenne szükségük ahhoz, hogy megfelelően betanítsák az ukrán katonákat, ez pedig nemcsak időigényes, hanem kockázatos művelet is lenne.