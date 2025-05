Merz: Az Északi Áramlat soha ne működhessen újra!

Bár az Északi Áramlat 2 hivatalosan soha nem kezdte meg működését, azóta is napirenden van a lehetséges reaktiválása – nemcsak Oroszországban, hanem Németországban és az Egyesült Államokban is. A legfrissebb hírek szerint amerikai befektetők is érdeklődést mutatnak, a svájci illetékes bíróság pedig ideiglenesen megakadályozta a projektgazda társaság csődeljárását.