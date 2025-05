Brüsszel és Berlin teljesen elvágná magát az orosz gáztól

Németország és az Európai Unió újabb szankciós csomagon dolgozik, amely ezúttal nem csupán az orosz gazdaságot célozza, hanem egy évek óta inaktív, fizikailag is megrongált energia-infrastruktúrát, az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékeket. A Financial Times beszámolója szerint Friedrich Merz kancellár aktívan támogatja, hogy Brüsszel a vezetékeket működtető cégeket és azok partnereit is szankciók alá vonja, hogy végleg megakadályozzák a gázkapcsolat helyreállítását Moszkva és Berlin között.

Brüsszel és Berlin újabb szankciókon munkálkodik

Brüsszel célja a gazdasági összeköttetés teljes felszámolása

A Financial Times három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva közölte, hogy Merz már hetekkel ezelőtt kezdeményezte az egyeztetéseket az Európai Bizottsággal arról, miként lehetne kizárni annak lehetőségét, hogy orosz vagy amerikai üzleti érdekek, netán Trump újabb diplomáciai manőverei, újjáélesszék az egykori gázhidat. Az Északi Áramlat ügye mindig is megosztotta a nyugati világot. Most Merz politikai előnyt lát a vezetékek szankcionálásában és az európai döntéshozatal részévé teheti a kérdést.