Szijjártó Péter: Nem engedjük, hogy a magyar emberek dupla rezsit fizessenek!

– Durva dolgok történnek a világban velünk és körülöttünk, 15 éve harcolunk a hazáért, a nemzetért és a szuverenitásunkért – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok Klubja rendezvényen. Úgy folytatta, enélkül minden elveszett volna mára. Megakadályozták, hogy illegális migránsok milliói lepjék el Magyarországot, kerítést építettek, megállították a tesztoszteronbombákat, nem engedték, hogy itt vaduljanak, hazánk nem néz ki úgy, mint anno napokig a Keleti pályaudvar. A világjárvány alatt a leggyorsabban oltottak és védték meg az embereket, miközben a brüsszeliek el akarták titkolni Európa legnagyobb korrupciós botrányát, vagyis Von der Leyen sms-ben üzletelését a vakcinákkal.

Ezenkívül megóvták a magyar gyerekeket attól, hogy őrültek menjenek az iskolákba és az óvodákba azt mondva, hogy egy kisgyerek fiú létére vegyen fel nyugodtan szoknyát.

– A legdurvább harc most zajlik, nem szabad engedni, hogy belevigyék hazánkat a szomszédban zajló háborúba, amihez semmi közünk és amiért semmilyen felelősség nem terhel minket. Ukrajna harca hősies dolog, de ők magukért harcolnak, ezért nincs kötelezettségünk, de van feladatunk:

kimaradni a háborúból, megvédeni Magyarországot és a magyar embereket.

Három éve harcolnak azért, hogy ne tudjanak minket a háborúba belenyomni, ez a harc még nem ért véget. Donald Trump mindent megtesz a békéért, a brüsszeliek pedig mindent megtesznek a háború meghosszabbításáért. Trump erőfeszítéseit támogatni kell, a háborúból pedig kimaradni, ez most Magyarország legfontosabb feladata – szögezte le Szijjártó, hozzátéve, hogy politikai és ideológiai kérdéssé akarják tenni az energiaellátásunkat, mert azt akarják, hogy vágjuk el a megbízható és olcsó energiaellátásunkat.

– Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar emberek kétszer annyit fizessenek a rezsiért, mint most

– állította.

– A többi országban már végbement, amit Brüsszel hazánkban akar: bábkormányt erőltetni, amely Brüsszel akaratát akarja végrehajtani. Az a kérdés, hogy fog-e a többi ország is vétózni, de ők mind feladták a harcot, mert nincsenek harcosaik. Nekünk viszont a legjobb harcosaink vannak, most kell azért harcolni, hogy Magyarország a magyarok országa maradjon, ahol az ember vagy férfinak, vagy nőnek születik, és azért is harcolni kell, hogy kimaradjunk a háborúból. Minden eddiginél keményebb harc jön – jelentette ki.