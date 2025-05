Lázár János azt kéri, hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre + videó

– Nagyon hiszek abban, hogy viharos tenger szüli a jó tengerészt. A verseny egy jó dolog, ösztönöz, formál, edzésben és készenlétben tart, ha nincsen, romlik a minőség. Nem elég, ha fideszes vagy, jónak is kell lenned. A közösséghez és a hazához való hűséget az sem pótolja, ha miniszter a feleséged – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Harcosok Klubja – A kezdet című rendezvényen. A tárcavezető felidézte, a kormány négyszer érdemelte ki az emberek bizalmát, ami bizakodásra igen, de elbizakodottságra nem adhat okot. Nem elég elmondani az embereknek, hogy az elmúlt 15 évben sokkal több volt a jó, mint a rossz, és hogy a Fidesszel sokkal többen jártak jól, mint rosszul, még azok is, akik nem rájuk szavaztak. Azt vállalják, hogy a következő években is velük jár jobban Magyarország, még azok is, akik nem rájuk adják a voksukat – állította.

Lázár János szerint a lehető legtöbb embert el kell érni az offline és az online világban.

A nagy vitákban, vagyis Ukrajna, a háború és béke, az olcsó energia, illetve a migráció helyett a családtámogatás kérdésében a kormánynak van igaza.

Emlékeztetett: ő nagyon régóta van már a popszakmában, ezért azt tanácsolta az egybegyűlteknek: merjenek hinni az igazukban és mindig azt mondják, amiben hisznek. Nem önös, hanem közös érdek minél több ember ráébresztése, lehetőleg még időben. – Bele kell állni a küzdelembe, kiállni a falusi köztérre és az újságírók elé, le kell állni, de nem veszekedni, hanem vitázni. Nincs feleslegesen elmondott érv és hiábavaló erőfeszítés, mert túl nagy a tét, ami nem a Fidesz következő négy, hanem Magyarország következő 40 éve, a nemzet és a haza jövője.

– Beszéljetek, érveljetek, nyissatok fel szemeket mindenhol. Ez a választás a gázszámla, a 13. havi nyugdíj, az édesanyák adómentessége, a magyar gazdák ártámogatásának, valamint a migránsok országon kívül tartásának a kérdése lesz. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!

– fogalmazott.

A tárcavezető hangsúlyozta: Brüsszel harcmodort váltott, a magyar emberektől veszi el a pénzt, hogy megbuktassa a szuverenitáspárti kormányt, amihez beépített emberekre van szüksége. Brüsszel az európai multik érdekeit képviseli, Ukrajna mögött pedig gigaüzletek állnak, ami ellentétes minden magyar ember érdekével.

A kierőszakolt ukrán uniós tagság felérne egy gazdasági Moháccsal, Európa szemetét sóznák ránk az élelmiszerláncokban. továbbá rosszul járnának a „melósok” a lenyomott bérekkel a beáramló ukrán munkaerő miatt. Orbán Viktorral az a bajuk, hogy ezt nem hagyja, ezért akarja Brüsszel lecserélni egy bábkormányra

– mutatott rá.

Hozzátette, ezt kivéreztetéssel és kiéheztetéssel teszik, a Fidesznek pedig győznie kell, hogy Magyarország magyar ország maradjon. A győzelembe több munkát kell tenni, mint eddig bármikor. Ő már megtapasztalta, hogy milyen legyőzöttnek lenni, ezért értékeli jobban a győzelmet. Ebből azt tanulta meg, hogy nem elég a valóságban építeni, erre az online térben is szükségben, mindenhol meg kell védeni az igazukat. – Messziről jött emberek akarnak legyőzni minket, most kell megvédeni az eredményeinket. A meccs kétesélyes, egy év van a választásokig, addig sok minden történhet, ezért most kell észnél lenni, és bár a remény fontos, az nem egy stratégia. A kivárás nem a nyertesek módszere, nincs csodafegyver, csak munka. Harcra fel, dicsőség Magyarországnak! – zárta beszédét a tárcavezető.

De mi az a Harcosok Klubja?

A Harcosok Klubja annak a titkos Facebook-csoportnak az elnevezése, amelyet maga a miniszterelnök, Orbán Viktor hozott létre. A több ezer tagot számláló online csoport célja legnagyobb valószínűséggel a fideszesek online aktivitásának és a kormánypártok elérésének növelése, összehangolt kommentekkel, like-okkal és közösségimédia-kampányokkal. A Fidesz ezzel készül a 2026-os választásokra a közösségi médiában.

A Harcosok klubja eredetileg egy 1999-ben bemutatott, nagy sikerű amerikai film Brad Pitt főszereplésével, ami Chuck Palahniuk azonos című regényének adaptációja. A film a modern ember mindennapi problémáit járja körbe, és az utóbbi években egyre inkább kezd kultikus státusba kerülni konzervatív beállítottságú körökben.