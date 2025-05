Friedrich Merz még több fegyvert ad Ukrajnának

A német kancellár amellett, hogy megfenyegette a békepárti országokat, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is gesztust tett, ugyanis bejelentette, hogy nem korlátozzák tovább a nyugati nagy hatótávolságú fegyverrendszerek Oroszország elleni használatát, azaz szabadon támadhatóvá vált bármilyen célpont. Mint arról lapunk is beszámolt, Friedrich Merz kancellár aktívan támogatja, hogy Brüsszel a vezetékeket működtető cégeket és azok partnereit is szankciók alá vonja, hogy végleg megakadályozzák a gázkapcsolat helyreállítását Moszkva és Berlin között. Brüsszel és Berlin célja, hogy az unió teljes gazdaságát Ukrajna szolgálatába állítsák.