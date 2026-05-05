Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 5.

Az orosz légvédelmi erők az Ukrán Fegyveres Erők négy pilóta nélküli légi járművét semmisítették meg a Kalugai régió három településén. Ezt Vladislav Shapsa kormányzó jelentette be május 4-én. „Ma este a légvédelmi erők négy pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a Borovszkij, Zsukovszkij és Malojaroszlavets önkormányzati járások területe felett” – írja az Izvesztyija orosz hírportál. Közölték, hogy a helyszínen nem történt sérülés vagy kár.

Május 4-én a légvédelmi erők 114 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett. Az ellenséges drónokat Belgorodi, Brjanszki, Kurszki, Kalugai, Rjazanyi, Szmolenszki, Tulai, Orjoli, Tveri, Rosztovi és Volgográdi területek, valamint a Moszkvai terület felett fogták el.