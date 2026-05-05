„Ismét robbanások hallatszottak a regionális központban. Ellenséges drónok támadtak egy benzinkutat ” – írta Fedorov, aki szerint egy operatőr is megsérült a támadásban. Az Ukrinform arról is beszámolt, hogy május 4-én este robbanásokat hallottak Zaporizzsjában egy orosz dróntámadás miatt.
Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 5.
Az orosz erők ismét dróntámadást hajtottak végre Zaporizzsja ellen, amelynek során egy benzinkút is találatot kapott. Eközben az orosz légvédelem a Kalugai terület több települése felett ukrán drónokat semmisített meg. A harcok tovább folytatódnak.
Az orosz légvédelmi erők az Ukrán Fegyveres Erők négy pilóta nélküli légi járművét semmisítették meg a Kalugai régió három településén. Ezt Vladislav Shapsa kormányzó jelentette be május 4-én. „Ma este a légvédelmi erők négy pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a Borovszkij, Zsukovszkij és Malojaroszlavets önkormányzati járások területe felett” – írja az Izvesztyija orosz hírportál. Közölték, hogy a helyszínen nem történt sérülés vagy kár.
Május 4-én a légvédelmi erők 114 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett. Az ellenséges drónokat Belgorodi, Brjanszki, Kurszki, Kalugai, Rjazanyi, Szmolenszki, Tulai, Orjoli, Tveri, Rosztovi és Volgográdi területek, valamint a Moszkvai terület felett fogták el.
Az The Kyiv Independent beszámolója szerint az ukrán erők május 5-én éjszaka nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtottak végre több oroszországi célpont ellen, köztük a katonai-ipari komplexum számára kulcsfontosságú létesítmények ellen.
A jelentések szerint találat érhette a csebokszári VNIIR-Progress intézetet, amely nagy pontosságú fegyverekhez és elektronikai rendszerekhez gyárt alkatrészeket, valamint támadás érte a KINEF néven ismert kirisi olajfinomítót is, Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítményét.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: ANADOLU)
