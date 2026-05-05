orosz-ukrán háborúdróncsapás

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 5.

Az orosz erők ismét dróntámadást hajtottak végre Zaporizzsja ellen, amelynek során egy benzinkút is találatot kapott. Eközben az orosz légvédelem a Kalugai terület több települése felett ukrán drónokat semmisített meg. A harcok tovább folytatódnak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 6:14
Illusztráció
„Ismét robbanások hallatszottak a regionális központban. Ellenséges drónok támadtak egy benzinkutat ” – írta Fedorov, aki szerint egy operatőr is megsérült a támadásban. Az Ukrinform arról is beszámolt, hogy május 4-én este robbanásokat hallottak Zaporizzsjában egy orosz dróntámadás miatt.

Az orosz légvédelmi erők az Ukrán Fegyveres Erők négy pilóta nélküli légi járművét semmisítették meg a Kalugai régió három településén. Ezt Vladislav Shapsa kormányzó jelentette be május 4-én. „Ma este a légvédelmi erők négy pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a Borovszkij, Zsukovszkij és Malojaroszlavets önkormányzati járások területe felett” – írja az Izvesztyija orosz hírportál. Közölték, hogy a helyszínen nem történt sérülés vagy kár.

Május 4-én a légvédelmi erők 114 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett. Az ellenséges drónokat Belgorodi, Brjanszki, Kurszki, Kalugai, Rjazanyi, Szmolenszki, Tulai, Orjoli, Tveri, Rosztovi és Volgográdi területek, valamint a Moszkvai terület felett fogták el.

Az The Kyiv Independent beszámolója szerint az ukrán erők május 5-én éjszaka nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtottak végre több oroszországi célpont ellen, köztük a katonai-ipari komplexum számára kulcsfontosságú létesítmények ellen. 

A jelentések szerint találat érhette a csebokszári VNIIR-Progress intézetet, amely nagy pontosságú fegyverekhez és elektronikai rendszerekhez gyárt alkatrészeket, valamint támadás érte a KINEF néven ismert kirisi olajfinomítót is, Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítményét. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
