Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Zelenszkij: Kijev május 6-tól tűzszünetet hirdet
Ukrajna a közösségi oldalakon megjelent nyilatkozatok ellenére sem kapott hivatalos jelzést Oroszországtól az ellenségeskedés beszüntetéséről, ennek ellenére Kijev május 6-tól tűzszünetet hirdetett, és felszólítja Moszkvát, hogy retorika helyett valódi lépéseket tegyen. Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be a Telegramon.
