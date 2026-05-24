Kijev lángokban áll az orosz támadás után, XIV. Leó pápa a világnap üzent pünkösdvasárnap

Erre várt a világ: Trump bejelentette a háború végét

Drámai fejlemények a Közel-Keleten: az Egyesült Államok és Irán a végső egyeztetéseket folytatja egy átmeneti megállapodásról, amelyet akár már ma, azaz vasárnap bejelenthetnek. A 60 napos ideiglenes egyezmény a Hormuzi-szoros újranyitásával, szankciók enyhítésével és atomfegyver-fejlesztés tilalmával próbálja megakadályozni a teljes körű regionális háború kirobbanását.

A megállapodás szerint Irán aknamentesítené a világ olajszállításának létfontosságú útvonalát, cserébe gazdasági lélegzetvételhez jutna.

Az egyezmény azonban rendkívül törékeny, és bármelyik pillanatban összeomolhat. A megállapodás 60 napig tartana, és kölcsönös egyetértéssel meghosszabbítható. Az Egyesült Államok fenntartaná regionális erőit, és csak egy végleges egyezmény esetén vonná vissza őket.