KijevIránorosz–ukrán háborúXIV. Leó pápaEgyesült ÁllamokSzerbia

Kijev lángokban áll az orosz támadás után, XIV. Leó pápa a világnap üzent pünkösdvasárnap

Tovább nő a halottak száma az ukrán fővárosban, amely az éjszaka folyamán óriási orosz támadással nézett szembe. Kijev szinte összes területéről jelentettek károkat. Donald Trump amerikai elnök szerint már közel járnak a végső megállapodáshoz Iránnal. Belgrádban összecsaptak a tüntetők és a rendőrök az éjszaka. Korrupciós botrányok miatt követelték tízezrek Pedro Sanchet spanyol miniszterelnök lemondását. XIV. Leó pápa a szentlélek közbenjárását kérte a háborúkkal szemben pünkösdvasárnapi homíliájában. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 23:59
Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erre várt a világ: Trump bejelentette a háború végét

Drámai fejlemények a Közel-Keleten: az Egyesült Államok és Irán a végső egyeztetéseket folytatja egy átmeneti megállapodásról, amelyet akár már ma, azaz vasárnap bejelenthetnek. A 60 napos ideiglenes egyezmény a Hormuzi-szoros újranyitásával, szankciók enyhítésével és atomfegyver-fejlesztés tilalmával próbálja megakadályozni a teljes körű regionális háború kirobbanását. 

A megállapodás szerint Irán aknamentesítené a világ olajszállításának létfontosságú útvonalát, cserébe gazdasági lélegzetvételhez jutna. 

Az egyezmény azonban rendkívül törékeny, és bármelyik pillanatban összeomolhat. A megállapodás 60 napig tartana, és kölcsönös egyetértéssel meghosszabbítható. Az Egyesült Államok fenntartaná regionális erőit, és csak egy végleges egyezmény esetén vonná vissza őket.

Elszabadult a pokol Belgrádban, összecsaptak a tüntetők és a rendőrök +videó 

A program hivatalos részének befejezése után a belgrádi tüntetés résztvevőinek egy csoportja megtámadta a rendőröket az elnöki hivatal közelében. Pirotechnikai eszközök, kövek, rudak repültek a kordon felé. 

Egy kisebb tűz is keletkezett a rendőrök felé repülő pirotechnikai eszközök miatt. 

Alekszandar Vucsics párbeszédre szólított fel. Belgrádban háborús állapotok uralkodtak szombat este.A rendőrség könnygázt és villanógránátokat vetett be a tömeg visszaszorítására, miközben több tüntető szeméttel megtöltött kukákat gyújtott fel.

Hatalmas tömeg vonult utcára Madridban, Pedro Sánchez lemondását követelték + videó

A Spanyol Civil Társadalmi Egyesület által szervezett demonstráción tízezrek követelték Pedro Sánchez és kabinetjének lemondását, többek között a volt közlekedési minisztert és korábbi kormányfőt is elérő, szövevényes korrupciós botrányok miatt.

A tüntetést a Spanyol Civil Társadalmi Egyesület szervezte, amely szerint mintegy 80 ezren vettek részt a demonstráción. Ez jóval meghaladja a kormány által közölt 40 ezres becslést. A megmozduláson az ellenzéki Néppárt és a jobboldali Vox párt vezetői is megjelentek.

A tüntetés nagyrészt békésen zajlott, bár egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a Sánchez hivatalos rezidenciáját körülvevő kordont. A rendőrség közlése szerint három embert őrizetbe vettek. 

XIV. Leó: Szuperhatalmak helyett szeretet a világnak

A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg – mondta XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában pünkösdvasárnap.

Az egyházfő homíliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. 

A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki – mondta XIV. Leó.

Élettel teli hitet sürgetett, mely a jó cselekedetekben nyilvánul meg. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nemcsak az Evangélium őrzője, hanem főszereplője is.

Borítókép: Egy épület füstölög Kijevben az éjszakai orosz támadás után (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar állam

Meghurcolásunk története 1.

Bayer Zsolt avatarja

„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu