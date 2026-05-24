Elszabadult a pokol Belgrádban, összecsaptak a tüntetők és a rendőrök + videó

A program hivatalos részének befejezése után a belgrádi tüntetés résztvevőinek egy csoportja megtámadta a rendőröket az elnöki hivatal közelében. Pirotechnikai eszközök, kövek, rudak repültek a kordon felé. Egy kisebb tűz is keletkezett a rendőrök felé repülő pirotechnikai eszközök miatt. Alekszandar Vucsics párbeszédre szólított fel. Belgrádban háborús állapotok uralkodtak szombat este.

Kozma Zoltán
2026. 05. 24. 6:36
Összecsapások voltak Belgrádban (Fotó: AFP)
Ana Brnabics házelnök jelentéktelennek nevezte a megmozdulást a rendőrség adataira hivatkozva, kijelentette: Szerbiában demokrácia van.

A szerb állami vasúttársaság szombaton minden Belgrádba tartó és onnan induló vonatot törölt, amit a bírálók szerint azért tettek, hogy megakadályozzák a tüntetők fővárosba jutását.

A vasúti közlekedést ugyanis az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat, mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.

Ivica Dacsics belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a rendőrségi igazgató figyelmeztetései és felhívásai ellenére, miszerint a tüntetésnek és a gyűlés utáni oszlatásnak békésnek kell lennie, incidensek történtek. 

A rendőrség azonosítja mindazokat, akik megtámadták a rendőröket, és büntetőeljárást indít ellenük

 – mondta Dacsics miniszter, hozzátéve, hogy eddig 23 embert vettek őrizetbe.

Elítélem a rendőrök elleni támadást. A rendőrség a dolgát végezte, senkit sem támadtak meg. A támadást mindenféle eszközzel elkövették, kövekkel, pirotechnikai eszközökkel, sokan maszkban és pólóban voltak

 – jelentette ki a tárcavezető.

Alekszandar Vucsics elnök ismét párbeszédre szólított fel az esti, Szlaviját eltorlaszoló diákgyűlés és az elnöki épület előtti rendőrtámadás után.

Kedves szerb polgárok, másképp szerettem volna szólni hozzátok. Nem a programhoz és a tervhez szerettem volna gratulálni politikai ellenfeleinknek, mert azt most sem mutatták be, hanem ahhoz, hogy minden békésen ment. Aztán, mint minden alkalommal korábban, megmutatták erőszakos természetüket, és azt, hogy nem tolerálják a politikai nézetkülönbségeket

 – írta Vucsics Instagram-profilján a belgrádi belvárosban történt zavargások után.

Mint mondta, minden politikai ellenfelét felelősségteljes viselkedésre szólítja fel.

Ahogy felelősségteljesen viselkedünk, mi, akik toleráljuk és tiszteletben tartjuk a politikai különbségeket. Arra kérem őket, hogy értsék meg, hogy mindannyian emberek vagyunk, hogy mindannyian Szerbia állampolgárai vagyunk, és hogy nem kérünk tőlük semmit, csak azt, hogy tartsák tiszteletben a törvényeket , és tartsák tiszteletben a más hozzáállást és a más véleményt

 – mondta Vucsics.
Borítókép: Összecsapások voltak Belgrádban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

