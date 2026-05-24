TrumpIránHormuzi szoros

Erre várt a világ: Trump bejelentette a háború végét

Drámai fejlemények a Közel-Keleten: az Egyesült Államok és Irán a végső egyeztetéseket folytatja egy átmeneti megállapodásról, amelyet akár már ma, azaz vasárnap bejelenthetnek. A 60 napos ideiglenes egyezmény a Hormuzi-szoros újranyitásával, szankciók enyhítésével és atomfegyver-fejlesztés tilalmával próbálja megakadályozni a teljes körű regionális háború kirobbanását. A megállapodás szerint Irán aknamentesítené a világ olajszállításának létfontosságú útvonalát, cserébe gazdasági lélegzetvételhez jutna. Az egyezmény azonban rendkívül törékeny, és bármelyik pillanatban összeomolhat. Trump lezárná a háborút.

Kozma Zoltán
2026. 05. 24. 7:26
Iráni nők Teheránban (Fotó: AFP)
Iráni nők Teheránban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A megállapodás fő pontjai:

  • A Hormuzi-szoros: Irán aknamentesítené a szorost, és biztosítaná a szabad hajózást anélkül, hogy illetéket szedjen. Cserébe az Egyesült Államok feloldaná a iráni kikötők blokádját, és bizonyos szankciók alóli mentesítéseket adna, lehetővé téve Irán számára az olaj szabad értékesítését. Minél gyorsabban teljesíti Teherán a szoros megnyitását, annál hamarabb kapja meg a gazdasági könnyítéseket.
  • Nukleáris kérdések: Irán kötelezettséget vállalna arra, hogy soha nem fejleszt atomfegyvert. Tárgyalásokat folytatnának az urándúsítás felfüggesztéséről és a magas dúsítású uránkészletek eltávolításáról. Ezek a lépések azonban csak egy végleges megállapodás részeként lépnének életbe, ellenőrzött módon.
  • Libanoni front: A megállapodás tartalmazza a libanoni Izrael–Hezbollah háború lezárását is. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök aggályait fejezte ki ezzel kapcsolatban, különösen a Hezbollah újrafelfegyverzésének lehetőségét illetően.

A megállapodás 60 napig tartana, és kölcsönös egyetértéssel meghosszabbítható. Az Egyesült Államok fenntartaná regionális erőit, és csak egy végleges egyezmény esetén vonná vissza őket.

Trump véget vetne a háborúnak

A pakisztáni vezetés játszotta a fő közvetítő szerepet az elmúlt napokban. Szombaton Donald Trump több arab és muszlim vezetővel – köztük az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar, Egyiptom, Törökország és Pakisztán vezetőivel – egyeztetett telefonon, akik mind támogatták a tervet.

Trump csapata szerint a megállapodás kulcsa az enyhítés a teljesítményért elv: 

Irán csak akkor kapna jelentősebb szankciócsökkentést és befagyasztott vagyonok feloldását, ha valóban teljesíti a vállalt kötelezettségeket.

A megállapodás még nem végleges, és bármikor összeomolhat, de ha sikerül, az jelentős lélegzetvételhez juttathatja az iráni gazdaságot, miközben elkerülné a konfliktus további eszkalációját.

Donald Trump elnök szombaton bejelentette, hogy nagyrészt megtárgyalták a megállapodást Iránnal és több szövetséges országgal, jelezve a vitatott 84 napos háború végét.

Az elnök a Truth Socialon tett bejegyzésében azt írta, hogy a Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Pakisztán, Törökország, Egyiptom, Jordánia és Bahrein vezetőivel folytatott „nagyon jó” egyeztetést követően a megállapodás a véglegesítéshez közeledik.

A megállapodás nagyrészt megtárgyalásra került, a véglegesítés még folyamatban van az Amerikai Egyesült Államok, az Iráni Iszlám Köztársaság és a felsorolt ​​​​különböző egyéb országok között

 – írta Trump a bejegyzésben. Hozzátette:

Telefonáltam Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, ami szintén nagyon jól sikerült.

Borítókép: Iráni nők Teheránban (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Iránban nyilvános fegyveres kiképzéseket tartanak civileknek

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Felhévizy Félix avatarja

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu