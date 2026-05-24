Erre várt a világ: Trump bejelentette a háború végét

A megállapodás fő pontjai:
- A Hormuzi-szoros: Irán aknamentesítené a szorost, és biztosítaná a szabad hajózást anélkül, hogy illetéket szedjen. Cserébe az Egyesült Államok feloldaná a iráni kikötők blokádját, és bizonyos szankciók alóli mentesítéseket adna, lehetővé téve Irán számára az olaj szabad értékesítését. Minél gyorsabban teljesíti Teherán a szoros megnyitását, annál hamarabb kapja meg a gazdasági könnyítéseket.
- Nukleáris kérdések: Irán kötelezettséget vállalna arra, hogy soha nem fejleszt atomfegyvert. Tárgyalásokat folytatnának az urándúsítás felfüggesztéséről és a magas dúsítású uránkészletek eltávolításáról. Ezek a lépések azonban csak egy végleges megállapodás részeként lépnének életbe, ellenőrzött módon.
- Libanoni front: A megállapodás tartalmazza a libanoni Izrael–Hezbollah háború lezárását is. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök aggályait fejezte ki ezzel kapcsolatban, különösen a Hezbollah újrafelfegyverzésének lehetőségét illetően.
A megállapodás 60 napig tartana, és kölcsönös egyetértéssel meghosszabbítható. Az Egyesült Államok fenntartaná regionális erőit, és csak egy végleges egyezmény esetén vonná vissza őket.
Trump véget vetne a háborúnak
A pakisztáni vezetés játszotta a fő közvetítő szerepet az elmúlt napokban. Szombaton Donald Trump több arab és muszlim vezetővel – köztük az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar, Egyiptom, Törökország és Pakisztán vezetőivel – egyeztetett telefonon, akik mind támogatták a tervet.
