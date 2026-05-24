Erre várt a világ: Trump bejelentette a háború végét

Donald Trump elnök szombaton bejelentette, hogy nagyrészt megtárgyalták a megállapodást Iránnal és több szövetséges országgal, jelezve a vitatott 84 napos háború végét.

Az elnök a Truth Socialon tett bejegyzésében azt írta, hogy a Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Pakisztán, Törökország, Egyiptom, Jordánia és Bahrein vezetőivel folytatott „nagyon jó” egyeztetést követően a megállapodás a véglegesítéshez közeledik.

A megállapodás nagyrészt megtárgyalásra került, a véglegesítés még folyamatban van az Amerikai Egyesült Államok, az Iráni Iszlám Köztársaság és a felsorolt ​​​​különböző egyéb országok között

– írta Trump a bejegyzésben. Hozzátette:

Telefonáltam Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, ami szintén nagyon jól sikerült.

Borítókép: Iráni nők Teheránban (Fotó: AFP)