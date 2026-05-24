Fegyveres nyitott tüzet a Fehér Háznál, Trump is a közelben volt + videó

A rendőrök viszonozták a lövéseket, a támadó pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítását követően meghalt
– közölte az Egyesült Államok Titkosszolgálata.
A Reutersnek eljuttatott közlemény szerint a férfi a 17. utca és a Pennsylvania Avenue kereszteződésénél található ellenőrzőponthoz érkezett, majd fegyvert vett elő a táskájából, és lövöldözni kezdett a rendőrökre. A biztonsági erők azonnal reagáltak, visszalőttek, és eltalálták a támadót.
Az incidens során egy járókelő is megsérült. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az állapotáról, és azt sem sikerült még tisztázni, hogy a férfit a támadó lövései vagy a későbbi tűzváltás során találta-e el lövedék.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!