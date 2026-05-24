lövöldözésFehér HázEgyesült Államoktámadás

Fegyveres nyitott tüzet a Fehér Háznál, Trump is a közelben volt + videó

A világ egyik legszigorúbban őrzött épületének közelében dördültek el a lövések szombat este. Egy fegyveres támadt a Fehér Ház biztonsági ellenőrzőpontjánál szolgálatot teljesítő rendőrökre, miközben Donald Trump az elnöki rezidencián tartózkodott. A tűzharcban a támadó halálos sérüléseket szenvedett. A támadó azt hitte magáról, hogy Jézus Krisztus.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 7:05
A titkosszolgálat és a londoni rendőrség tisztjei a Fehér Ház közelében történt lövöldözés helyszínén (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrök viszonozták a lövéseket, a támadó pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítását követően meghalt

 – közölte az Egyesült Államok Titkosszolgálata.

@abcnews The White House North Lawn was cleared by the Secret Service on Saturday evening after the sound of apparent gun shots. ABC News' Selina Wang was filming a piece for our social media platforms when the shots rang out. The Secret Service said it was aware of the reports. #whitehouse #abcnews ♬ original sound - ABC News

A Reutersnek eljuttatott közlemény szerint a férfi a 17. utca és a Pennsylvania Avenue kereszteződésénél található ellenőrzőponthoz érkezett, majd fegyvert vett elő a táskájából, és lövöldözni kezdett a rendőrökre. A biztonsági erők azonnal reagáltak, visszalőttek, és eltalálták a támadót.

Az incidens során egy járókelő is megsérült. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az állapotáról, és azt sem sikerült még tisztázni, hogy a férfit a támadó lövései vagy a későbbi tűzváltás során találta-e el lövedék.

@nbcnews BREAKING: NBC News’ @newsjul ♬ original sound - nbcnews

A Reutersnek nyilatkozó egyik rendvédelmi tisztviselő szerint a gyanúsított mentális problémákkal küzdött, és korábban már távoltartó intézkedést is elrendeltek vele szemben.

Több bűnüldöző szerv forrásai szerint a Fehér Ház egyik ellenőrzőpontján tüzet nyitott, majd lelőtt fegyveres egy 21 éves férfi volt, aki azt hitte magáról, hogy Jézus Krisztus. A 21 éves Nasire Bestet szombat este lőtték le, miután tűzpárbajba keveredett a titkosszolgálat ügynökeivel Washingtonban.

A Titkosszolgálat tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek munkatársai közül senki sem sérült meg. Az incidens idején Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartózkodott.

@cnn

CNN's Julia Benbrook describes the moment reporters heard what appeared to be dozens of gunshots near the White House on Saturday, triggering a lockdown and a rapid response from the US Secret Service.

♬ original sound - CNN

A mostani eset alig egy hónappal követte azt a lövöldözést, amely egy, a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének rendezvényét befogadó szállodában történt. Akkor Trumpot és több más tisztviselőt is biztonsági okokból azonnal kimenekítettek a helyszínről.

Az amerikai elnök az elmúlt években több merényletkísérlet és biztonsági fenyegetés célpontjává vált. 

A legismertebb eset 2024 júliusában történt Pennsylvaniában, amikor egy kampánygyűlésen lövés érte Trump fülét. Néhány hónappal később Floridában egy fegyveres férfit fogtak el Trump golfpályájának közelében, majd egy újabb gyanúsítottat is őrizetbe vettek egy kampányrendezvény közelében Kaliforniában. A hatóságok emellett egy iráni kapcsolatokkal rendelkező férfi ellen is vádat emeltek, aki a gyanú szerint Donald Trump meggyilkolására keresett bérgyilkosokat. 

Borítókép: Fehér Ház közelében történt lövöldözés (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Felhévizy Félix avatarja

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu