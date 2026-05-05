Lövöldözés a Fehér Ház közelében: a titkosszolgálat ártalmatlanított egy fegyverest

Fegyveres incidenst számoltak fel az amerikai hatóságok a Fehér Ház közelében: a Titkos Szolgálat emberei rálőttek egy férfira, miután az fegyvert vett elő. A történtek során egy gyermek is megsérült.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 6:52
A helyszínelők bizonyítékok után kutatnak (Fotó: AFP)
A Politico részletesebb beszámolója szerint tűzpárbaj alakult ki a hatóságok és a fegyveres között, miközben a férfi megpróbált elmenekülni a helyszínről. A lap úgy tudja, hogy a lövöldözésben egy, a közelben tartózkodó gyermek is megsérült, de sérülése nem életveszélyes.

Matthew Quinn, a titkosszolgálat igazgatóhelyettese közölte: a férfitől fegyvert foglaltak le, azonban egyelőre nem világos, hogy mi volt a támadó szándéka. 

Hogy az elnöknek címezték-e vagy sem, nem tudom

 – fogalmazott.

A lap szerint az incidens idején JD Vance konvoja nem sokkal korábban haladt át a környéken. A lövöldözés a National Mall térségében történt, amelyet általában turisták és irodai dolgozók is sűrűn látogatnak.

Nemrég egy fegyveres megpróbált bejutni a Fehér Ház biztonsági övezetébe egy washingtoni rendezvény idején, a feltételezések szerint azzal a szándékkal, hogy megtámadja Donald Trumpot.

A hatóságok egyelőre vizsgálják az eset minden körülményét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
