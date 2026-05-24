XIV. Leó: Szuperhatalmak helyett szeretet a világnak

Élettel teli hitet sürgetett, mely a jó cselekedetekben nyilvánul meg. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nemcsak az Evangélium őrzője, hanem főszereplője is.
A pápa kijelentette: világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg, „öregbítik”, „tévedések és erőszak közepette”. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket és új életenergiát támaszt a szívekben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!