XIV. Leó pápapünkösdvasárnaphomíliaSzent Péter-bazilika

XIV. Leó: Szuperhatalmak helyett szeretet a világnak

A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg – mondta XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában pünkösdvasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 13:38
XIV. Leó pápa integet a tömegnek (Fotó: AFP)
Élettel teli hitet sürgetett, mely a jó cselekedetekben nyilvánul meg. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nemcsak az Evangélium őrzője, hanem főszereplője is.

A pápa kijelentette: világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg, „öregbítik”, „tévedések és erőszak közepette”. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket és új életenergiát támaszt a szívekben.

Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben, amelyet fogalmazása szerint 

nem egy szuperhatalom nyer meg, hanem a mindenható szeretet. Imádkozzunk, hogy az emberiséget megszabadítsa a nyomortól, amelyet nem megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka tud megváltani.

Az egyházfő szerint a Szentlélek a béke, a megbékélés és a küldetés lelke, amelyből senkit sem lehet kizárni. Úgy fogalmazott, hogy a világban tapasztalható erőszak és tévedések helyett a Szentlélek megvilágosítja az emberi elmét és új erőt ad a szíveknek. A pápa imát kért a háborúk megszűnéséért  – írja a Vatican News.

A hagyománynak megfelelően pünkösdvasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot ejtettek le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.

Emellett várakozás előzi meg XIV. Leó pápa hétfőn megjelenő első enciklikáját, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. 

Rendkívülinek számít, hogy a kiadással egy időben a Vatikánban kitűzött sajtóbemutatón a pápa is részt vesz.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
