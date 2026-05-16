Párizsba készül a pápa

A katolikus egyházfő franciaországi látogatása során várhatóan misét mutat be a párizsi Notre-Dame-székesegyházban is, amelyet 2024-ben nyitottak meg újra, öt évvel a pusztító tűzvész után. Az UNESCO 1991-ben a világörökség részévé nyilvánította az épületet. A franciaországi látogatás a pápa idei negyedik külföldi útja lesz egy afrikai körút, a monacói látogatása és a júniusi spanyolországi útja után. A Vatikán közölte, hogy a franciaországi út részletes programját később teszik közzé.

A pápa várhatóan találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel is, és elképzelhető, hogy beszédet mond a francia parlamentben.

A várakozások szerint arra kéri majd az európai vezetőket, hogy gondosabban kezeljék a kontinensre irányuló menekültáradatot. Az amerikai születésű XIV. Leónak – polgári nevén Robert Prevostnak – francia bevándorló ősei is vannak.