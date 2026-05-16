Párizsba készül a pápa

Párizsba készül a pápa

XIV. Leó pápa szeptember 25. és 28. között Franciaországba utazik, és felkeresi az UNESCO párizsi központját is, amely költségvetési nehézségekkel küzd, miután az Egyesült Államok tavaly kilépett a szervezetből – közölte szombaton a Vatikán.

2026. 05. 16. 20:55
Fotó: ANDREAS SOLARO Forrás: AFP
A katolikus egyházfő franciaországi látogatása során várhatóan misét mutat be a párizsi Notre-Dame-székesegyházban is, amelyet 2024-ben nyitottak meg újra, öt évvel a pusztító tűzvész után. Az UNESCO 1991-ben a világörökség részévé nyilvánította az épületet. A franciaországi látogatás a pápa idei negyedik külföldi útja lesz egy afrikai körút, a monacói látogatása és a júniusi spanyolországi útja után. A Vatikán közölte, hogy a franciaországi út részletes programját később teszik közzé.

A pápa várhatóan találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel is, és elképzelhető, hogy beszédet mond a francia parlamentben.

 A várakozások szerint arra kéri majd az európai vezetőket, hogy gondosabban kezeljék a kontinensre irányuló menekültáradatot. Az amerikai születésű XIV. Leónak – polgári nevén Robert Prevostnak – francia bevándorló ősei is vannak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
