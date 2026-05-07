A Vatikánban találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszter XIV. Leó pápával
A négyszemközti megbeszélés célja a közelmúltban kialakult diplomáciai feszültség enyhítése volt azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök több alkalommal támadta a katolikus egyházfőt. Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára hangsúlyozta, az USA a jövőben is nélkülözhetetlen tárgyalópartnere lesz a Szentszéknek. Marco Rubio a közösségi médiában is beszámolt a találkozóról.
