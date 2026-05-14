Béketeremtésre bátorította XIV. Leó pápa a fiatalokat a La Sapienza Egyetemen

Napjaink konfliktusokkal terhelt világára reflektálva XIV. Leó pápa figyelmeztetett, hogy a XX. század drámáját nem szabad elfelejteni. Aggodalommal említette, hogy az elmúlt évben óriási volt a katonai kiadások növekedése a világban és különösen Európában. Kijelentette, nem lehet védelemnek nevezni azt a fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot, elszívja a forrásokat az oktatástól és az egészségügytől, megrendíti a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket nem érdekel a közjó.

A pápa egyben arra is biztatta a fiatalokat, hogy legyenek éberek a mesterséges intelligencia katonai és civil fejlesztése és alkalmazása kapcsán is, hogy ne súlyosbítsák a konfliktusok tragikumát.

Figyelmeztetett, hogy ami Ukrajnában, Gázában és a palesztin területeken, Libanonban és Iránban történik, az a háború és az új technológiák kapcsolata embertelen fejlődésének bizonyítéka, amely nem más, mint a megsemmisítés spirálja. Azt kérte a fiataloktól, hogy a tanulás, a kutatás és a fejlesztések az ellenkező irányba tartsanak, és mindig radikális igennel válaszoljanak az életre. Végül az ökológia iránti elkötelezettségre hívta fel a figyelmet, emlékeztetve elődje, Ferenc pápa Laudato si’ enciklikájára.