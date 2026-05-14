Béketeremtésre bátorította XIV. Leó pápa a fiatalokat a La Sapienza Egyetemen

A pápa az általa igen kedvelt Szent Ágostont állította példaként a diákok elé, aki a mai fiatalokhoz hasonlóan nyugtalan lelkű volt, elkövetett súlyos hibákat is, de a szépség és a bölcsesség iránti szenvedélye győzedelmeskedett.
Megköszönte a diákoknak azt a több száz levelet, melyet a találkozó előtt eljuttattak neki, és amelyekből néhányra válaszolt. Bátorította őket, hogy keressék a párbeszéd lehetőségét, a hit nagy kérdéseit pedig vitassák meg a számukra fenntartott egyetemi lelkészséggel. A fiatalok szívében rejlő nyugtalanságokra is reflektált a katolikus egyházfő. Elismerte, hogy az egyre magasabb elvárások zsarolása és súlyos teljesítménykényszer terheli a fiatal generációkat.
Leó pápa úgy fogalmazott: mindez nem más, mint „egy torz rendszer mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká degradálja, végletekig fokozza a versengést, és a szorongás spiráljába taszít bennünket.” Sok fiatal lelki gyötrelme arra emlékeztet, hogy „vágy vagyunk, nem algoritmus!” – mondta a pápa.
