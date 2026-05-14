Béketeremtésre bátorította XIV. Leó pápa a fiatalokat a La Sapienza Egyetemen

Ma délelőtt került sor a katolikus egyházfő várva várt látogatására a római La Sapienza Egyetemen. XIV. Leó pápa látogatása szimbolikus jelentőségű, hiszen tizennyolc évvel azután érkezik az intézménybe, hogy XVI. Benedek pápának 2008-ban le kellett mondania tervezett beszédét az egyetemi közösség egy részének ellenállása miatt.

2026. 05. 14. 18:58
XIV. Leó pápa távozik a római La Sapienza Egyetemről tett látogatása után Fotó: Riccardo de Luca Forrás: Anadolu/AFP
A pápa az általa igen kedvelt Szent Ágostont állította példaként a diákok elé, aki a mai fiatalokhoz hasonlóan nyugtalan lelkű volt, elkövetett súlyos hibákat is, de a szépség és a bölcsesség iránti szenvedélye győzedelmeskedett. 

Megköszönte a diákoknak azt a több száz levelet, melyet a találkozó előtt eljuttattak neki, és amelyekből néhányra válaszolt. Bátorította őket, hogy keressék a párbeszéd lehetőségét, a hit nagy kérdéseit pedig vitassák meg a számukra fenntartott egyetemi lelkészséggel. A fiatalok szívében rejlő nyugtalanságokra is reflektált a katolikus egyházfő. Elismerte, hogy az egyre magasabb elvárások zsarolása és súlyos teljesítménykényszer terheli a fiatal generációkat. 

Leó pápa úgy fogalmazott: mindez nem más, mint „egy torz rendszer mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká degradálja, végletekig fokozza a versengést, és a szorongás spiráljába taszít bennünket.” Sok fiatal lelki gyötrelme arra emlékeztet, hogy „vágy vagyunk, nem algoritmus!” – mondta a pápa.

Napjaink konfliktusokkal terhelt világára reflektálva XIV. Leó pápa figyelmeztetett, hogy a XX. század drámáját nem szabad elfelejteni. Aggodalommal említette, hogy az elmúlt évben óriási volt a katonai kiadások növekedése a világban és különösen Európában. Kijelentette, nem lehet védelemnek nevezni azt a fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot, elszívja a forrásokat az oktatástól és az egészségügytől, megrendíti a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket nem érdekel a közjó.

A pápa egyben arra is biztatta a fiatalokat, hogy legyenek éberek a mesterséges intelligencia katonai és civil fejlesztése és alkalmazása kapcsán is, hogy ne súlyosbítsák a konfliktusok tragikumát. 

Figyelmeztetett, hogy ami Ukrajnában, Gázában és a palesztin területeken, Libanonban és Iránban történik, az a háború és az új technológiák kapcsolata embertelen fejlődésének bizonyítéka, amely nem más, mint a megsemmisítés spirálja. Azt kérte a fiataloktól, hogy a tanulás, a kutatás és a fejlesztések az ellenkező irányba tartsanak, és mindig radikális igennel válaszoljanak az életre. Végül az ökológia iránti elkötelezettségre hívta fel a figyelmet, emlékeztetve elődje, Ferenc pápa Laudato si’ enciklikájára.

XIV. Leó pápa és Rino Fisichella érsek (Fotó: AFP/Alberto Pizzoli)

Fontos mérföldkőnek számít XIV. Leó pápa látogatására a La Sapienza Egyetemen – hangsúlyozta Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció dikasztériumának prefektusa az Avvenire katolikus napilapnak. Kiemelten fontos esemény, tekintve, hogy legutóbb, 2008-ban Ratzinger pápának le kellett mondania a látogatást a tiltakozások miatt. 

Érdemes felidézni, hogy már az azt megelőző év novemberében 67 oktató írt alá egy levelet, amelyben helytelennek nevezték Róma püspökének egyetemi látogatását. Azonban nem csak a professzorokról volt szó. A baloldali hallgatói kollektívák is kivették részüket a katolikus egyházfő elleni tiltakozásokból. Ők azzal vádolták a Szentszéket, hogy be akar avatkozni az egyetemi életbe. A tiltakozások és a feszült légkör miatt a Vatikán végül úgy döntött, hogy visszamondja XVI. Benedek pápa 2008. január 15-re szóló meghívását.

– Különleges szimpátia alakult ki a fiatalok és a pápa között, mert sugárzik belőle az az érdeklődés, a szeretet és a barátság, amelyet irántuk táplál. Ha visszatekintünk a jubileumra, akkor jól láthatjuk, mekkora lelkesedést váltott ki már a megválasztását követő első hetekben. Fontos azt is kiemelni, hogy a pápa számos felhívásában és különböző beszédeiben kérte a püspököket, az egyház pásztorait, hogy fordítsanak különös figyelmet a fiatalokra. Tehát nemcsak szimpátiáról van szó, hanem erőteljes pasztorális programról is – nyilatkozta Fisichella érsek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
