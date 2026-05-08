Megválasztása első évfordulóján Pompejibe látogatott a pápa

XIV. Leó pápa a megválasztásának első évfordulóján pénteken Pompejibe érkezett, hogy megemlékezzen a számára különösen fontos Szűz Mária-ünnepről, amely egybeesik pápasága kezdetével.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 13:10
Pombejbe látogatott XIV.Leó pápa Fotó: ANDREAS SOLARO Forrás: AFP
Az ősi városban 1876-ban tették le a pompeji Mária-kegyhely alapkövét. A katolikus zarándokhely, ahol a pápa megjelent az összesereglett hívők előtt, a Vezúv kitörése miatt 79-ben elpusztult ókori város romjai közelében épült fel. A pompeji kegyhelyhez szorosan kötődik Szent Bartolo Longo, a Rózsafüzér Királynője-bazilika alapítója, akit az árvák, foglyok és más rászoruló emberek támogatójaként emlegetnek. Longo szentté avatását még Ferenc pápa hagyta jóvá néhány héttel a halála előtt, Leó pápa pedig tavaly októberben szentté avatta. XIV. Leó felidézte, hogy amikor Longo megérkezett Pompejibe, ott nagy szegénységet talált, a helyi szegény gazdákat a malária és a banditák is fenyegették. 

Képes volt azonban Krisztus arcát látni mindenkiben

– mondta. A Mária-kegyhelyhez egy jótékonysági szervezet kapcsolódik, amely beteg és fogyatékossággal élő embereket is támogat, akik közül néhánnyal személyesen is találkozott pénteken a pápa. XIV. Leó a gyülekezet előtt arról beszélt, hogy Szűz Mária, Krisztus anyja mindig mellettünk akar járni, közel akar maradni hozzánk, hogy közbenjárásával és szeretetével segítsen minket. A pápa békéért és megbékélésért imádkozott. 

Isten érintse meg a szíveket, csillapítsa a gyűlöletet és a testvérgyilkos ellenségeskedést, és világosítsa meg azokat, akik különleges felelősséget viselnek a kormányzásban

– fohászkodott. 

Egyetlen földi hatalom sem mentheti meg a világot, csak a szeretet isteni ereje

– hangsúlyozta XIV. Leó. Kérte a hívőket, hogy imádkozzanak együtt vele ezért az új küldetésért, az egész egyházért, a világ békéjéért, kérjék Szűz Máriától ezt a különleges kegyelmet. A pápa, aki csütörtökön a Vatikánban találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, Pompejiben arra kérte Istent, hogy ösztönözze a világ vezetőit a globális feszültségek csillapítására és a gyűlölet csökkentésére. A katolikus egyházfő pénteken Nápolyba is ellátogat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
