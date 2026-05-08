Megválasztása első évfordulóján Pompejibe látogatott a pápa

Az ősi városban 1876-ban tették le a pompeji Mária-kegyhely alapkövét. A katolikus zarándokhely, ahol a pápa megjelent az összesereglett hívők előtt, a Vezúv kitörése miatt 79-ben elpusztult ókori város romjai közelében épült fel. A pompeji kegyhelyhez szorosan kötődik Szent Bartolo Longo, a Rózsafüzér Királynője-bazilika alapítója, akit az árvák, foglyok és más rászoruló emberek támogatójaként emlegetnek. Longo szentté avatását még Ferenc pápa hagyta jóvá néhány héttel a halála előtt, Leó pápa pedig tavaly októberben szentté avatta. XIV. Leó felidézte, hogy amikor Longo megérkezett Pompejibe, ott nagy szegénységet talált, a helyi szegény gazdákat a malária és a banditák is fenyegették.

Képes volt azonban Krisztus arcát látni mindenkiben

– mondta. A Mária-kegyhelyhez egy jótékonysági szervezet kapcsolódik, amely beteg és fogyatékossággal élő embereket is támogat, akik közül néhánnyal személyesen is találkozott pénteken a pápa. XIV. Leó a gyülekezet előtt arról beszélt, hogy Szűz Mária, Krisztus anyja mindig mellettünk akar járni, közel akar maradni hozzánk, hogy közbenjárásával és szeretetével segítsen minket. A pápa békéért és megbékélésért imádkozott.

Isten érintse meg a szíveket, csillapítsa a gyűlöletet és a testvérgyilkos ellenségeskedést, és világosítsa meg azokat, akik különleges felelősséget viselnek a kormányzásban

– fohászkodott.