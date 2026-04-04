XIV. Leó pápa: Isten előtt kell számot vetnie minden háborút indító politikusnak

A hagyományos Via Crucis idén túlmutatott a bibliai eseményeken: a Francesco Patton ferences atya által írt elmélkedések a konfliktusokban érintett népek fájdalmát állították a középpontba. A keresztény egyház idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára is emlékezik, így az ő szellemisége és imái is végigkísérték a stációkat.

A ferences atya elmélkedéseiben közvetlenül a hatalom gyakorlóihoz fordult, emlékeztetve őket arra, hogy minden hatalomnak számot kell adnia Isten előtt – elsősorban arról, hogy háborút indít-e, vagy képes-e véget vetni annak.

Gondolatai hangsúlyozták: az emberi gőg és a korlátlan tekintély illúziója mögött mindig védtelen életek, ellopott gyermekkorok és gyászoló anyák állnak. Az elmélkedések kitértek a gyermeküket elvesztő anyák fájdalmára is, akiknek fiait elhurcolták, megkínozták, elítélték vagy megölték. Külön fohász szólt a Szűzanyához, vigaszt kérve a háborúk miatt árván maradt gyermekek számára. A Via Crucis egyik legmegrendítőbb része az volt, amely nyíltan sorolta fel a háborús bűnöket, a mészárlásokat, a népirtásokat és a hatalmasok cinizmusát.