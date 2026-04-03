Megkezdődött a szent három nap a Vatikánban + videó

A tegnapi nappal a Vatikánban is kezdetét vette a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvéti szent három nap. Nagycsütörtök délelőttjén XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában mutatta be a krizmaszentelési misét, amely a papság alapításának és az egységnek az ünnepe. A nagycsütörtöki szentmisén a pápa homíliája a keresztény küldetés mély és átalakító erejéről szólt. A húsvétot ünneplő keresztények ehhez Jézus missziójából meríthetnek példát. A szentatya beszédében hangsúlyozta: a Krisztussal való egység nem statikus állapot, hanem dinamikus folyamat, amely három alapvető törvényszerűségen keresztül valósul meg: az elszakadás, a találkozás és a próbatétel vállalása által.

XIV. Leó pápa celebrálja a nagypénteki Úr szenvedésének ünnepi liturgiáját a Vatikánvárosban található Szent Péter-bazilikában 2026. április 3-án Fotó: AFP

A küldetés első lépése az önkiüresítés. Ahogyan Jézus elhagyta Názáretet, a biztonságot nyújtó otthonát, úgy az egyháznak is képessé kell válnia arra, hogy elengedje megszokott kereteit. Ez nem a múlt megtagadását jelenti, hanem megbékélést a gyökereinkkel és korlátainkkal, amely szabadságot ad ahhoz, hogy nyitni tudjunk az új felé. A misszió ott kezdődik, ahol hajlandóak vagyunk kockáztatni és elindulni az ismeretlen felé

– mondta a pápa, majd emlékeztetett arra, hogy a keresztény ember nem hódító, hanem vendég ebben a világban.

Végül a kereszt és a próbatétel küldetéséről is elmélkedett.

A názáreti Jézus elutasítása és szenvedése rávilágít arra, hogy a misszió nem mindig sikertörténet. Vannak pillanatok, amikor minden hiábavalónak tűnik. A feltámadás azonban csak az önátadás árán valósulhat meg

– fogalmazott. Az egyházfő Szent Óscar Romero példáját állította a hívek elé, és arra bátorította őket, hogy ne féljenek a kudarctól vagy az elutasítástól, mert az életet valójában Isten alakítja.

A jelenlegi sötét órákban az egyház hivatása az, hogy Krisztus életadó illatát árassza ott is, ahol a pusztulás uralkodik, legyőzve a tehetetlenséget és a félelmet – hangsúlyozta.

XIV. Leó pápa szakított elődje, Ferenc pápa gyakorlatával, aki gyakran börtönökben tartotta meg az utolsó vacsorára emlékező szertartást. A szentatya idén a Lateráni Szent János-bazilikában tizenkét paptársa lábát mossa meg, ezzel is hangsúlyozva a papság belső egységét és a szolgálat fontosságát a közösségen belül.