Megkezdődött a szent három nap a Vatikánban + videó

Nagycsütörtökkel a Vatikánban is kezdetét vette a húsvéti szent három nap. Miközben a keresztény világ Krisztus szenvedésére és halálára emlékezik, a Colosseum falai között ma este XIV. Leó pápa vezetésével elevenedik meg a keresztút, hívők ezreit hívva közös belső elcsendesedésre és bűnbánatra.

Jánosi Dalma
2026. 04. 03. 22:29
XIV. Leó pápa Forrás: AFP
A tegnapi nappal a Vatikánban is kezdetét vette a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvéti szent három nap. Nagycsütörtök délelőttjén XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában mutatta be a krizmaszentelési misét, amely a papság alapításának és az egységnek az ünnepe. A nagycsütörtöki szentmisén a pápa homíliája a keresztény küldetés mély és átalakító erejéről szólt. A húsvétot ünneplő keresztények ehhez Jézus missziójából meríthetnek példát. A szentatya beszédében hangsúlyozta: a Krisztussal való egység nem statikus állapot, hanem dinamikus folyamat, amely három alapvető törvényszerűségen keresztül valósul meg: az elszakadás, a találkozás és a próbatétel vállalása által.

XIV. Leó pápa celebrálja a nagypénteki Úr szenvedésének ünnepi liturgiáját a Vatikánvárosban található Szent Péter-bazilikában 2026. április 3-án Fotó: AFP

A küldetés első lépése az önkiüresítés. Ahogyan Jézus elhagyta Názáretet, a biztonságot nyújtó otthonát, úgy az egyháznak is képessé kell válnia arra, hogy elengedje megszokott kereteit. Ez nem a múlt megtagadását jelenti, hanem megbékélést a gyökereinkkel és korlátainkkal, amely szabadságot ad ahhoz, hogy nyitni tudjunk az új felé. A misszió ott kezdődik, ahol hajlandóak vagyunk kockáztatni és elindulni az ismeretlen felé

– mondta a pápa, majd emlékeztetett arra, hogy a keresztény ember nem hódító, hanem vendég ebben a világban.

Végül a kereszt és a próbatétel küldetéséről is elmélkedett. 

A názáreti Jézus elutasítása és szenvedése rávilágít arra, hogy a misszió nem mindig sikertörténet. Vannak pillanatok, amikor minden hiábavalónak tűnik. A feltámadás azonban csak az önátadás árán valósulhat meg

– fogalmazott. Az egyházfő Szent Óscar Romero példáját állította a hívek elé, és arra bátorította őket, hogy ne féljenek a kudarctól vagy az elutasítástól, mert az életet valójában Isten alakítja.

A jelenlegi sötét órákban az egyház hivatása az, hogy Krisztus életadó illatát árassza ott is, ahol a pusztulás uralkodik, legyőzve a tehetetlenséget és a félelmet – hangsúlyozta.

XIV. Leó pápa szakított elődje, Ferenc pápa gyakorlatával, aki gyakran börtönökben tartotta meg az utolsó vacsorára emlékező szertartást. A szentatya idén a Lateráni Szent János-bazilikában tizenkét paptársa lábát mossa meg, ezzel is hangsúlyozva a papság belső egységét és a szolgálat fontosságát a közösségen belül.

A pápa szentbeszédében külön kitért arra, miért paptársai lábát mossa meg az idei esztendőben. Kifejtette, hogy az egyház belső egysége és a papok egymás iránti testvéri szeretete az alapja annak, hogy hitelesen tudjanak szolgálni a világban.

Ha mi nem tudjuk egymás lábát megmosni, hogyan várhatnánk el a világtól, hogy higgyen a szeretet üzenetében?

– tette fel a kérdést.

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb, legmegrendítőbb napja, amikor Krisztus kínszenvedésére, kereszthalálára és sírba tételére emlékezünk. Ezen az estén a pápa vezetésével megelevenedik az ősi hagyomány: a hívők közössége a Colosseumnál járja végig a keresztutat.

A Via Crucis tizennégy állomásán a szentatya személyesen hordozza a keresztet, az állomások elmélkedéseit pedig az idei esztendőben Francesco Patton ferences atya, korábbi szentföldi kusztos írta a pápa felkérésére.

Ez a nap a legszigorúbb bűnbánat ideje. A katolikus hagyomány szerint a hívők szigorú böjttel és a hústól való tartózkodással adóznak az Úr emléke előtt. Ez az önmegtartóztatás azonban több egyszerű lemondásnál. A testi hiány és a csend kaput nyit a lélek előtt, hogy valódi belső közösségre lépjen a szenvedő Krisztussal, és átélje a megváltás felbecsülhetetlen áldozatát.

