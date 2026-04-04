„A béke magától nem jön létre. A békét keresni kell és dolgozni érte” – Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát a Magyar Nemzetnek

– Szent II. János Pál 1996-os pannonhalmi látogatásakor külön is az ökumenikus nyitottság és a keresztények egységének szolgálatára bátorította a bencés közösséget, különös tekintettel a ortodox egyházra. Ez XIV. Leó pápának legfőbb törekvései között szerepel. Az ökumenikus mozgalom hogyan hozhat egy párbeszéd kompromisszumnál nagyobb egységet a történelmi egyházak között, amellett, hogy az egyházak hittételei változatlanul maradnak?

– Az ökumenikus mozgalomban zajló párbeszéd nem egy kompromisszumkeresési folyamat. Nem arról szól, hogy a hittételeket egységesítjük, homogenizáljuk azzal, hogy az egyik oldal is elenged valamit, és a másik is.

Az ökumené eszméje a sokszínűség mélyebb megérzésű megtapasztalása. Nem uniformizálni akarjuk az egyházakat. Ahogy Szent II. János Pál megfogalmazta: az egység a közösség megélése a sokféleségben. Ugyanaz a Krisztusba vetett remény hordoz minden felekezetet. A szekularizált társadalmakban Krisztus megváltói alapüzenete mindenkihez ugyanaz. A társadalom peremén élő, a devianciákkal élő emberek szeretetszolgálata is ugyanaz. Nemcsak a teológiai párbeszéd a lényeges, hanem a szociális szempontú együttműködés, nézzük csak az ökumenikus segélyszervezetek humanitárius szolgálatainak jó példáit! Fontos a közös misszió.

II. János Pál és Várszegi Asztrik korábbi főapát az egyházfő 1996-os pannonhalmi látogatása során

Fotó: Pannonhalmi Főapátság

1700 év telt el az első niceai zsinat óta. 325-ben itt mondta ki az egyház, hogy Jézus Krisztus valóban Isten, „egylényegű az Atyával”, s ez a hitvallás a keresztény hit fundamentuma azóta is. Ez az alap közös, ám a kereszténység három nagy ága, a katolikus, az ortodox és a protestáns párhuzamos utakon járnak, és csak ritkán találnak rá – akkor is csak egy-egy témában – a közös útra. Ez nem csupán egy történelmi esemény volt, hanem a kereszténység szívében élő hitvallás kodifikálásának (születésének) pillanata is. Miért idézem ezt fel? Azért, mert most, a 21. század kereszténységének mindhárom irányzata ugyanazokkal a sürgető kérdésekkel néz szembe: a hit válsága a posztkeresztény társadalmakban, a változó emberkép (bioetika, mesterséges intelligencia) és a teremtett világ védelme. Mindegyikre csak közösen adható helyes válasz, amelyhez a nyugat gyakorlatias racionalitása és a kelet spirituális mélysége egyaránt szükséges. A kereszténység súlypontja eközben a globális délre helyeződött át, ahol a keleti és a nyugati hagyományok egyaránt jelen vannak. Ilyen kihívások közt a niceai hitvallás ismét és továbbra is lehet közös horgony. Számomra ezért nagyon fontos Leó pápa kijelentése, miszerint pontifikátusának egyik súlypontja az egységtörekvés lesz, mert ez azt jelenti, hogy ő ennek tényleg akar szerepet adni. Hiszen Krisztus kifejezett kérése volt, hogy a tanítványok legyenek egy. Az utolsó vacsorán imádkozik a tanítványaiért, hogy legyenek egy. Olyan krisztusi küldetés egységben maradni egymással a keresztényeknek, amit nem lehet a feledés homályába nyomni.

II. János Pál 1996-os pannonhalmi látogatása

Fotó: Pannonhalmi Főapátság

– Várható egy újabb pápalátogatás Pannonhalmán a közeljövőben?

– A közeljövőben biztos nem. Ha lesz, akkor egy magyarországi lelkipásztori útnak lesz az egyik állomása.

– Idén március 13-án ön átadta Szent Benedek csontereklyéjét Lucsok Miklós munkácsi püspöknek, és az ereklye Ukrajnába indult a békéért való imádság jelképeként – ez sokkal több, mint szimbolikus gesztus. Hogyan képes Szent Benedek ereklyéje élő módon hozzájárulni Európa békéjéhez?

– Őszintén szólva egy ereklye önmagában semmit nem tud elérni, de ha lehetőséget teremt arra, hogy egy közösség összegyűljön és felidézzék Szent Benedek béketanítását, akkor már egy apró, fontos lépés megtörtént. Mert a béke magától nem jön létre. A békét keresni kell és dolgozni érte – mindennap. Az, hogy egy hely a béke szigete tudjon maradni, sok imádság, sok jó szándékú elhatározás és küzdelem eredménye, magától nem pottyan az ölünkbe.

„Keresd a békét és járj utána!” – ezt mondta Szent Benedek, és ez világos, következetes felszólítás. Nem azt mondja, hogy várd a békét, és nem is azt, hogy követeld meg másoktól. Azt mondja: keresd és dolgozz érte. A béke aktivitás, tevékeny magatartás, mindennapi feladat, döntések sorozata.

A békéért indul útnak Szent Benedek ereklyéje Ukrajnába

Fotó: Pannonhalmi Főapátság

Egy ereklye nem egy mágikus tárgy, nem attól várunk bármit is. Az ereklye emlékeztet bennünket Benedek szerepére, jó cselekedeteire, és ha ebből képesek vagyunk bátorságot nyerni és cselekvésbe fordítani, akkor nem csak egy jelképes gesztus marad.

– Mit üzenne húsvét ünnepén Pannonhalmáról a magyar embereknek, azoknak is, akik hisznek, és azoknak is, akik csak keresik a remény forrását?

– A húsvéti evangélium egyik legemberibb története az emmauszi tanítványoké. Ketten elindulnak Jeruzsálemből – csalódottan, bizonytalanul. Úgy érzik, mindaz, amiben hittek, véget ért. És közben melléjük szegődik valaki. Kérdez, meghallgat, és lassan új fényt ad mindannak, ami történt. Amikor felismerik, hogy ő a feltámadt Krisztus, nem maradnak ott. Visszafordulnak és visszatérnek a közösséghez. Ez a történet a reményről és a másnapról szól. Arról a pillanatról, amikor a csalódásból mégis visszafordulunk egymás felé.