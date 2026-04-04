„A béke magától nem jön létre. A békét keresni kell és dolgozni érte” – Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát a Magyar Nemzetnek

– Főapát úr, húsvét ünnepe közel kétezer éve azt hirdeti, hogy a szenvedésnek, a bűnnek és a halálnak nincs végső szava az ember fölött. Hogyan lehetne ezzel az örömhírrel újra utat mutatni a lelki irányát vesztett Európának?
– A Nyugat szellemi-lelki helyzetét sokan úgy látják, hogy a hagyományos, köztük keresztény értékek meggyengültek, ezzel párhuzamosan az individualizmus megerősödött, amivel egyfajta irányvesztés vagy -tévesztés következett be. A húsvéti üzenet elsősorban nem az egyház által felerősített üzenetként, tanításként találhat visszhangra, hanem egy megélt valóságként tud irányt mutatni. Azaz hiteles életek felmutatása a szavak helyett. Az emberek ma sokkal fogékonyabbak erre, mint egy elméleti megközelítésre. Érzékenyek és kíváncsiak a tiszta életpéldákra. Krisztus élete és feltámadása ilyen példa, különösen, ha vannak olyan közösségek, amelyek ezt képesek a mindennapokban megjeleníteni. Az elfogadást, az egymásért élés tanúságát, szolgálatát, egy önzetlenebb életmódot, amit összefoglalóan és egyszerűen a szeretet megnyilvánulásának szoktunk nevezni. A húsvét végső üzenete a remény, aminek fontos szerepe van egy olyan társadalomban, ahol nagyon sokan céltalanul, kiégetten, lelketlen mechanizmusok szerint élik az életüket. Az, hogy van kiút, nem naiv optimizmus, hanem Jézus életében a szenvedésen át vezetett a megvilágosodásig. Nem egy kényelmes és könnyen követhető példa ez, de az biztos, hogy ha nyitott szívvel fordulunk felé, akkor kiutat és reményt kínál.
A céltalanság, sikertelenség, nehézségek szükséges, de átmeneti állapotok, még akkor is, ha a mai, sikerre és eredményre orientált ember ezeket szeretné kihagyni az életéből. Természetesen nem lehet, de ha kitartó, és nem adja fel az első kudarcnál, abból lehet valami pozitívum. Ha rögtön feladja, abból nem.
– Mit taníthat a Pannonhalmi Főapátság a ma emberének arról, hogyan lehet a teremtett világgal nem kizsákmányolóként, hanem gondviselő felelősséggel együtt élni, úgy, ahogyan Isten az ember számára meghagyta? Hogyan lehetséges a modern technológiát ennek szolgálatába állítani?
– Ennek a kérdésnek is legalább két szintje van. Az egyik, ahogyan ránézünk a világra, a másik pedig, ahogyan élünk benne. A bibliai teremtéstörténet világossá teszi, hogy a világ nem a miénk, ajándékba kaptuk, a gondnokai vagyunk. Nagyon szép kép ez, ami a gondoskodás eszméjéből ered. Műveljük és megőrizzük világunkat, hogy teljes gazdagságában adjuk át a következő generációnak. A természet nem egy „nyersanyag”, amiből a pillanatnyi jólétünket biztosítjuk.
Szembe kell néznünk azzal, hogy a Krisztus szenvedését okozó ember ma az egész Földet, a szárazföldeket és óceánokat, az élőlényeket, és az egész éghajlatot is „keresztre feszíti”, mérhetetlen szenvedést okozva ezzel a teremtett világnak. Ez a keresztre feszítés éppen napjainkban zajlik, a szemünk előtt; minden pillanatban szegeket verünk a teremtett világba.
Minden egyes évszázados fa, amit kivágnak az esőerdőkben, egy-egy szeg, amely a keresztfába mélyed. Minden egyes kihalófélben levő állat- vagy növényfaj, melyek utolsó példányai éppen napjainkban – talán éppen ezekben a percekben – tűnnek el, egy-egy szeg a keresztfában. Minden egyes műanyagszemét, amely az óceánokba kerül, egy-egy szeg a keresztfában.
