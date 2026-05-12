Jogilag lehetetlen a nagyváradi premontrei szerzetes kilakoltatása, május 14-én mégis végrehajtják

A román állam tudja, mégis engedi

A Vallásügyi Államtitkárság legutóbbi levelében (C-2179/06.05.2026) megerősíti: a kultusznak rendelt javak lefoglalhatatlanok. Majd közli: nem tud fellépni, mert a hatalmi ágak szétválasztásának elve alapján ez nem az ő hatásköre. A csendőrség a végrehajtóra hivatkozik. A végrehajtó a bírósági végzésre. A bíróság az önkormányzat kérelmére. Mindenki tud. Mindenki hivatkozik. Senki nem áll meg.

Mindezt visszatéríthetetlen uniós pénzből finanszírozzák. Egy húszmillió eurós projekt keretében, amelynek tervdokumentációjában a tervező maga írta be: „PROPRIETAR BISERICA CATOLICĂ” – azokon a területeken, amelyekből az önkormányzat kilakoltatást kért.

Amit el kell dönteni

Nem azt kell eldönteni, hogy ki a tulajdonos a CF 192156-on. Azt kell eldönteni, hogy milyen Európában akarunk élni. Egy olyanban, ahol egy 1947-es pápai aktussal fixált, államilag elismert, törvénnyel védett egyházi székhelyet fel lehet számolni fegyveresen, uniós pénzből, az Apostoli Nunciatúra diplomáciai igazolásának semmibevételével, a Vallásügyi Államtitkárság háromszoros tiltakozása ellenére, per közben megszerzett új telekkönyvi bejegyzésekkel előkészítve – miközben senki nem peresítette magát a prépostságot, mert akkor az összes jogi akadállyal szembe kellett volna nézni?

Ez a precedens. És ezért fordulok most mindenkihez és önökhöz, kedves újságírók, Romániában és a határainkon túl.

Nem azt kérem, hogy engem védjenek meg, a római katolikus szerzetespapot. Azt kérem, hogy védjék meg a saját jövőjüket, a saját országuk törvényeit, a demokráciát -azt a közjót, amelyben minden jóravaló ember hisz, amelynek alapja, hogy a közhatalom nem épülhet szabadrablásra, törvénytelenségre, és nem tehet meg bármit csak azért, mert elég erős, és elég embert állított maga mellé.

Május 14-én Nagyváradon, a magyar–román határtól tíz kilométerre, egy államilag elismert egyházi intézményt számolnak fel egy olyan végrehajtási eljárással, amelyben maga a prépostság nem is szerepel, mert a hatályos román törvények szerint nem is szerepelhetett. A felszámolás alapja egy 26,5 millió eurós fejlesztési projekt, amelyből tízmillió euró visszatéríthetetlen uniós közpénz. Ez a szabadrablás alapja. És olyan vagyontárgyakat érint, amelyeket a román törvény maga nyilvánít lefoglalhatatlannak. Mindenki tudja, hogy törvénytelen és mégis megcsinálják, mert legyőzhetetlennek gondolják magukat. És akik megvédhetnének, leállíthatnának (bíróságok, hatóságok), nem teszik, mert mindenki félti a saját funkcióját.

Tisztában vagyok azzal, hogy sokan nem hisznek Istenben, és sokan nem is szeretik a római katolikus egyházat, és azt mondják: védje meg magát, vagy azt, hogy értse meg, hogy a túlerővel szemben nincs mit tennie. De én abban hiszek, hogy az emberek alapból jók, és a jóra jóval válaszolnak. Egy jó szándékú ember azonnal felismeri, hogy nem segédkezik egy olyan puha diktatúra kiépítéséhez, ahol ha egy politikus elég türelmes, elég sok papírt gyárt, és elég erős a helyi hatalmi játszmákban, akkor törvény nélkül elveheti, amit megkíván, visszatéríthetetlen uniós pénzzel és állami hallgatással a háta mögött. Mert ami ma Nagyváradon egy egyházi intézménnyel megtörténik, az holnap az önök családi házával vagy szüleik családi házával is megtörténhet.