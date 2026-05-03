XIV. Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról

Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává. Az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál, „Szabad a kegyelem hatására. Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben” címmel.
A könyv Robert Francis Prevost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. A vatikáni média előzetesen egy 2010-es homília szövegét közölte, amelyben Robert Francis Prevost azt hangoztatta, hogy nem lehet két úr szolgájának lenni, választani kell Isten és egy esetleges másik gazda között – írta az MTI.
Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)
