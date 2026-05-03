XIV. Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról

Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává. Az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál, „Szabad a kegyelem hatására. Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben” címmel.

Recalling the annual World Press Freedom Day celebrated on May 3rd, Pope Leo XIV remembers the many journalists and reporters who have become victims due to wars and violence.https://t.co/Z1BV6CsFx5 — Vatican News (@VaticanNews) May 3, 2026

A könyv Robert Francis Prevost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. A vatikáni média előzetesen egy 2010-es homília szövegét közölte, amelyben Robert Francis Prevost azt hangoztatta, hogy nem lehet két úr szolgájának lenni, választani kell Isten és egy esetleges másik gazda között – írta az MTI.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)