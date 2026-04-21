XIV. Leó pápa felemelte szavát a migráció ellen

Kameruni apostoli útja során XIV. Leó pápa határozott üzenetet küldött az afrikai kontinens ifjúságának. A Yaoundéi Katolikus Egyetemen mondott beszédében a Szentatya arra kérte a hallgatóságot, hogy ne adják fel az önmegvalósítás reményét saját hazájukban, és álljanak ellen a migrációs kényszernek.

A pápa beszédében felelevenítette az egyház korábbi, az utóbbi években némileg háttérbe szorult tanítását, mely szerint „mielőtt bárkinek joga lenne elvándorolni, elsősorban joga van ahhoz, hogy ne kelljen elvándorolnia”. Ez a jog a szülőföldön való méltó életfeltételek biztosítását és a helyi közösség szolgálatát jelenti. A pápa szerint a jelenlegi fősodratú narratíva hamis képet fest, amikor azt sugallja, hogy a boldogulás és a megváltás kizárólag más országban érhető el.

Kamerun kedves fiai és lányai, kedves hallgatók! Szembesülve az érthető migrációs törekvésekkel, amelyek elhitethetik, hogy máshol könnyebben találhattok jobb jövőt, mindenekelőtt arra hívlak benneteket, hogy égető vággyal válaszoljatok hazátok szolgálatára. Fordítsátok polgártársaitok javára azt a tudást, amelyet itt szereztek meg. Ez az értelme az egyetemeteknek, amelyet harmincöt évvel ezelőtt azért alapítottak, hogy lelkipásztorokat és a társadalomban elkötelezett világiakat képezzenek: ők a bölcsesség és az igazságosság azon tanúi, akikre az afrikai kontinensnek szüksége van

– mondta a pápa.

A katolikus egyházfő emlékeztette a kontinens fiatalságát hivatására is. Leó pápa úgy fogalmazott:

Afrika hozzá járulhat az emberiség túlságosan szűk látókörének szélesítéséhez, amely a reménytelenséggel küzd.

Emlékeztette őket, hogy egy nemzet nagysága nem mérhető csupán természeti erőforrásainak bőségével, sem intézményeinek anyagi gazdagságával. Valójában egyetlen társadalom sem virágozhat, ha tagjai nem igazságra nevelt, tiszta lelkiismeretű emberek.

Kamerunban elhangzott szavaival XIV. Leó pápa az egyház figyelmének középpontjába állította a szülőföld szolgálatának fontosságát, valamint arra buzdította a fiatalokat, hogy ne higgyenek annak a narratívának, miszerint az más ország jelentheti az önmegvalósítás egyetlen útját. Ez a józan pragmatizmus valójában már korábban is jelen volt az Egyház tanításában. XIV. Leó ezzel a megközelítéssel visszatér a II. János Pál és XVI. Benedek által képviselt realista vonalhoz, amely szerint az afrikai népeket a hazájukban való méltó megélhetésben kell segíteni.

