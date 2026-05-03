Robbie Keane csak nevetett a derbi után, Szélesi alig bírt megszólalni

Kihagyott helyzetek az Újpestnél

Az Újpest edzője, Szélesi Zoltán érthetően feldúlt volt a lefújás után, egyből kitért a kérdés elől, miszerint mi volt az óriási vereség oka.

Inkább hadd ne mondjak dühömben semmit, holnap tiszta fejjel válaszolok. Nem erre készültünk, túlságosan indulatos vagyok, nem válaszolok erre

– mondta el az M4 Sport riporterének a lilák trénere, aki szerint egyetlen oka volt, hogy ekkora arányú vereséget szenvedtek.

Szélesi Zoltán nem volt túl feldobva a meccs után (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– A sorsfordító pillanat a harmadik kapott gól volt. 2-0 után még voltak helyzeteink, más lehetett volna a meccs képe. Félidőben felráztuk a srácokat, de a lehetőségeinket gólra kellett volna váltani. Ennyi ember kijött a derbire, mi pedig nem ezt akartuk mutatni nekik, ez fájdalmas pont. Sajnálom, hogy így alakult a meccs – mondta el Szélesi.

Győzelmével a Ferencváros tartja a lépést a listavezetővel, s újra csak egy pont a hátránya az ETO mögött. Két hét múlva az utolsó fordulóban Robbie Keane vezetőedző együttese a Zalaegerszeggel játszik a Groupama Arénéban, míg a győriek a Kisvárda vendégei lesznek. Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Ferencváros jobban áll a Győrnél.