Robbie Keane csak nevetett a derbi után, Szélesi alig bírt megszólalni

A Ferencváros 5-0-ra győzött az Újpest vendégeként vasárnap a labdarúgó NB I 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől el a bajnoki cím sorsa. A címvédő zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane a találkozó után elmondta, hogy jól alakult számukra a mérkőzés forgatókönyve, és egy ekkora arányú győzelem önbizalmat ad nekik a folytatásra. Szélesi Zoltán letörten nyilatkozott, az újpestiek trénere szerint voltak lehetőségeik, de kihagyták őket.

2026. 05. 03. 19:56
Az Újpest FC - Ferencváros TC derbin Robbie Keane együttese nyert, köszönhetően Gruber Zsombor három gólpasszának Fotó: Kurucz Árpád
Kihagyott helyzetek az Újpestnél

Az Újpest edzője, Szélesi Zoltán érthetően feldúlt volt a lefújás után, egyből kitért a kérdés elől, miszerint mi volt az óriási vereség oka.

Inkább hadd ne mondjak dühömben semmit, holnap tiszta fejjel válaszolok. Nem erre készültünk, túlságosan indulatos vagyok, nem válaszolok erre

 – mondta el az M4 Sport riporterének a lilák trénere, aki szerint egyetlen oka volt, hogy ekkora arányú vereséget szenvedtek.

Szélesi Zoltán nem volt túl feldobva a meccs után
Szélesi Zoltán nem volt túl feldobva a meccs után (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– A sorsfordító pillanat a harmadik kapott gól volt. 2-0 után még voltak helyzeteink, más lehetett volna a meccs képe. Félidőben felráztuk a srácokat, de a lehetőségeinket gólra kellett volna váltani. Ennyi ember kijött a derbire, mi pedig nem ezt akartuk mutatni nekik, ez fájdalmas pont. Sajnálom, hogy így alakult a meccs – mondta el Szélesi.

Győzelmével a Ferencváros tartja a lépést a listavezetővel, s újra csak egy pont a hátránya az ETO mögött. Két hét múlva az utolsó fordulóban Robbie Keane vezetőedző együttese a Zalaegerszeggel játszik a Groupama Arénéban, míg a győriek a Kisvárda vendégei lesznek. Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Ferencváros jobban áll a Győrnél.

 

NB I, 32. forduló

péntek

szombat

  • MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből)
  • Kazincbarcika–Kisvárda 2-1 (2-0), Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.)
  • ETO FC–DVTK 4-0 (2-0), Győr, ETO Park, 7781 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Schön (33. és 47.), Benbuáli (44.), Farkas (66. – öngól)

vasárnap

  • Paks–Debrecen 5-2 (2-2), Paks, 3437 néző, jv.: Bognár T., gólszerzők: Horváth K. (5., 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (95.), illetve Lang (7.), Guerrero (44.)
  • Újpest–Ferencváros 0-5 (0-2), Szusza Ferenc Stadion 10930 néző, jv: Dr. Csonka, gólszerzők: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (99.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
