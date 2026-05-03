Öt év után hódította vissza a Magyar Kupa trónját a Győri ETO

Kiélezett csatát hozott a bronzmérkőzés első félideje. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A fordulást követően nyolc góllal ellépett az FTC (28-21). A Mosonmagyaróvár kilenc percen át gólképtelen volt, ez végzetesnek bizonyult.

Ennek ellenére óriási küzdeni akarásról tett tanúbizonyságot az MKC, amely még ekkor sem adta fel, gyorsan lefaragott négy gólt a hátrányából. Így még az utolsó tíz percben sem dőlhetett hátra a Fradi. A csodával határos egyenlítésre esély végül nem volt, 34-30-ra a Ferencváros nyerte a meccset, ezzel Magyar Kupa-bronzérmes lett az előző négy kiírás győztese. Simon Petrát választották a találkozó legjobbjának, az FTC irányítója nyolc gólt szerzett.