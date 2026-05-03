F1-es futamCharles LeclercAndrea Kimi AntonelliMiami NagydíjForma-1 Miami NagydíjLando NorrisMax Verstappenesős időGeorge RussellLewis Hamilton

Csak részben hiába várták az esőt Miamiban, ahol a Ferrari a legvégén bukott nagyot

A 2026. évi Forma–1-es Miami Nagydíj vasárnapi futamát a sorozatban, és egyben pályafutása során is harmadik sikerét arató Andrea Kimi Antonelli nyerte. A Mercedes vb-éllovas olasz versenyzője a floridai futam történetében az első, aki pole-ból rajtolva győzött. Antonelli mellett a brit Lando Norris (McLaren) és az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) állhatott fel a dobogóra.

Wiszt Péter
2026. 05. 03. 20:41
Rajt utáni pillanat a Forma–1-es Miami Nagydíj futamán Fotó: Getty Images via AFP/Mark Thompson
Gasly balesete:

Norris és Antonelli került az élre

A 12. körben történt újraindítás után egy helycsere volt az élmezőnyben: Piastri Russellt előzte meg. Egy körrel később a másik McLaren is hasonlóan tett, Norris átvette az első pozíciót Leclerc-től, majd Antonelli is elhaladt a Ferrari-pilóta mellett, ezzel kialakítva sormintát az első hat helyen a csapatok tekintetében. A táv harmadához érve is ez volt a sorrend, és leginkább Leclerc volt nagy veszélyben a riválisok által.

A pálya egyik részén a 21. körben elkezdett szemerkélni az eső, 

Russell és Leclerc mégis kemény abroncsokat kapott az ekkori kerékcsere után – kettejük között helycsere történt a kiállások során.

A csapadék intenzitása valamelyest nagyobbá vált, de még mindig nem annyira, hogy ne lehessen körözni a száraz pályás gumikon. Antonelli, Norris, Piastri és Hamilton is a bokszban járt, és egyaránt kemények kerültek az autókra, előbbi két pilóta közt a sorrend is változott.

Verstappen nem sokáig vezetett, elállt az eső

Féltávnál Verstappen, Antonelli, Norris, Colapinto, Russell, Leclerc, Piastri és Hamilton volt az élmezőny sorrendje, de a holland világbajnok abroncsai már nem voltak túl jó állapotban, ezáltal sorra kellett védekeznie, kisebb-nagyobb sikerrel. Franco Colapinto (Alpine) autóján a 32. körben cseréltek kereket, addigra Max Verstappen már csak harmadik volt, az eső pedig elállt. A következő körökben helycsere nélkül folytatódott a Miami Nagydíj, az első tíz helyezetten belül Antonelli és Norris között volt a legkisebb időkülönbség.

Antonelli Verstappent előzte:

Több csapatnál is arról rádióztak, hogy az utolsó nyolc körhöz érve ismét elered az eső, így szó szerint vihar előtti csendnek látszott a verseny harmadik negyede. Norris két másodperces hátrány határán mozgott Antonelli mögött, Verstappen előnye pedig egyre fogyott a használtabb abroncsokon. A holland a 47. körben aztán elveszítette a harmadik, majd nem sokkal később a negyedik és a Russell-lel szembeni csatában az ötödik helyet is.

Andrea Kimi Antonelli harmadik futamgyőzelme

Az ígért csapadék nem érkezett meg, mégis történt újabb fordulat, 

Piastri az utolsó előtti körben megelőzte Leclerc-t, akinek az autója meg is sérült, így az utolsó kanyarban még Russell és Verstappen is elment mellette. 

Andrea Kimi Antonelli Lando Norris és Oscar Piastri előtt nyerve növelte előnyét az összetettben.

Négy versenyhétvége után az egyéni pontverseny élmezőnyében Antonelli 100, Russell 80, Leclerc 63, Norris 51, Hamilton 49, míg Piastri 43 ponttal áll. A konstruktőrök közt a 180 pontos Mercedes vezet a 112 egységgel rendelkező Ferrari és a 94 pontos McLaren előtt.

A Forma–1-es Miami Nagydíj futamának pontszerzői:

  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  2. Lando Norris (brit, McLaren)
  3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  8. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  9. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  10. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

A Forma–1-es idény május 22. és 24. között a montréali Kanadai Nagydíjjal folytatódik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
