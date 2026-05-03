Csak részben hiába várták az esőt Miamiban, ahol a Ferrari a legvégén bukott nagyot

Gasly balesete:

Over goes Gasly's Alpine! 😱



Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Norris és Antonelli került az élre

A 12. körben történt újraindítás után egy helycsere volt az élmezőnyben: Piastri Russellt előzte meg. Egy körrel később a másik McLaren is hasonlóan tett, Norris átvette az első pozíciót Leclerc-től, majd Antonelli is elhaladt a Ferrari-pilóta mellett, ezzel kialakítva sormintát az első hat helyen a csapatok tekintetében. A táv harmadához érve is ez volt a sorrend, és leginkább Leclerc volt nagy veszélyben a riválisok által.

A pálya egyik részén a 21. körben elkezdett szemerkélni az eső,

Russell és Leclerc mégis kemény abroncsokat kapott az ekkori kerékcsere után – kettejük között helycsere történt a kiállások során.

A csapadék intenzitása valamelyest nagyobbá vált, de még mindig nem annyira, hogy ne lehessen körözni a száraz pályás gumikon. Antonelli, Norris, Piastri és Hamilton is a bokszban járt, és egyaránt kemények kerültek az autókra, előbbi két pilóta közt a sorrend is változott.

Verstappen nem sokáig vezetett, elállt az eső

Féltávnál Verstappen, Antonelli, Norris, Colapinto, Russell, Leclerc, Piastri és Hamilton volt az élmezőny sorrendje, de a holland világbajnok abroncsai már nem voltak túl jó állapotban, ezáltal sorra kellett védekeznie, kisebb-nagyobb sikerrel. Franco Colapinto (Alpine) autóján a 32. körben cseréltek kereket, addigra Max Verstappen már csak harmadik volt, az eső pedig elállt. A következő körökben helycsere nélkül folytatódott a Miami Nagydíj, az első tíz helyezetten belül Antonelli és Norris között volt a legkisebb időkülönbség.