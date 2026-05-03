Különleges kiképzésre küldte a stábját a BBC a futball-világbajnokság előtt

A Telegraph Sport értesülései szerint a résztvevőknek olyan szituációs gyakorlatokon kell átesniük, ahol feldühödött tüntetőket alakító statisztákkal kell szembenézniük, sőt előre figyelmeztették őket, hogy a gyakorlatok során még művérrel is lelocsolhatják őket.
A brit adófizetők számára ez nem olcsó mulatság: egyetlen fő kiképzése 750 fontba (mintegy 316 ezer forintba) kerül, így a teljes számla várhatóan több tízezer fontra rúg majd.
Az ITV, amely szintén közvetíti a világbajnokságot, nem tervezi hasonló tréningnek alávetni munkatársait – mutat rá a tudósítás. Bár a brit közmédium korábban is tartott már hasonló felkészítést – például a 2010-es dél-afrikai torna előtt –, a mostani intézkedés mély aggodalmat sugall az észak-amerikai kontinens politikai stabilitásával kapcsolatban.
Számos emberi jogi szervezet a napokban „utazási tanácsadót” jelentetett meg a világbajnokságra látogatóknak, figyelmeztetve őket a a „fokozódó erőszakra” az Egyesült Államokban a több városban kitört, és nem ritkán erőszakba torkolló tüntetések kapcsán.
A mexikói közbiztonság állapota kapcsán arra is emlékeztettek, hogy az ország legkeresettebb bűnözője, a „Mencho” néven ismert drogkartellvezér februári halála után erőszakhullám söpört végig az országon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!