Különleges kiképzésre küldte a stábját a BBC a futball-világbajnokság előtt

A Telegraph Sport értesülései szerint a résztvevőknek olyan szituációs gyakorlatokon kell átesniük, ahol feldühödött tüntetőket alakító statisztákkal kell szembenézniük, sőt előre figyelmeztették őket, hogy a gyakorlatok során még művérrel is lelocsolhatják őket.

A brit adófizetők számára ez nem olcsó mulatság: egyetlen fő kiképzése 750 fontba (mintegy 316 ezer forintba) kerül, így a teljes számla várhatóan több tízezer fontra rúg majd.

Az ITV, amely szintén közvetíti a világbajnokságot, nem tervezi hasonló tréningnek alávetni munkatársait – mutat rá a tudósítás. Bár a brit közmédium korábban is tartott már hasonló felkészítést – például a 2010-es dél-afrikai torna előtt –, a mostani intézkedés mély aggodalmat sugall az észak-amerikai kontinens politikai stabilitásával kapcsolatban.

Számos emberi jogi szervezet a napokban „utazási tanácsadót” jelentetett meg a világbajnokságra látogatóknak, figyelmeztetve őket a a „fokozódó erőszakra” az Egyesült Államokban a több városban kitört, és nem ritkán erőszakba torkolló tüntetések kapcsán.