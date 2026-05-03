bbcegyesült államokmexikóvilágbajnokság

Különleges kiképzésre küldte a stábját a BBC a futball-világbajnokság előtt

Méregdrága képzéssel készíti fel a brit közszolgálati médiatársaság a nyári futball-világbajnokságra utazó stábját. A BBC munkatársai helyzetgyakorlatok segítségével tanulhatják meg, hogyan viselkedjenek például feldühödött tüntetőkkel szemben.

Munkatársunktól
2026. 05. 03. 21:40
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
A Telegraph Sport értesülései szerint a résztvevőknek olyan szituációs gyakorlatokon kell átesniük, ahol feldühödött tüntetőket alakító statisztákkal kell szembenézniük, sőt előre figyelmeztették őket, hogy a gyakorlatok során még művérrel is lelocsolhatják őket.

A brit adófizetők számára ez nem olcsó mulatság: egyetlen fő kiképzése 750 fontba (mintegy 316 ezer forintba) kerül, így a teljes számla várhatóan több tízezer fontra rúg majd.

Az ITV, amely szintén közvetíti a világbajnokságot, nem tervezi hasonló tréningnek alávetni munkatársait – mutat rá a tudósítás. Bár a brit közmédium korábban is tartott már hasonló felkészítést – például a 2010-es dél-afrikai torna előtt –, a mostani intézkedés mély aggodalmat sugall az észak-amerikai kontinens politikai stabilitásával kapcsolatban.

Számos emberi jogi szervezet a napokban „utazási tanácsadót” jelentetett meg a világbajnokságra látogatóknak, figyelmeztetve őket a a „fokozódó erőszakra” az Egyesült Államokban a több városban kitört, és nem ritkán erőszakba torkolló tüntetések kapcsán.

A mexikói közbiztonság állapota kapcsán arra is emlékeztettek, hogy az ország legkeresettebb bűnözője, a „Mencho” néven ismert drogkartellvezér februári halála után erőszakhullám söpört végig az országon.

 

A BBC hivatalosan nem kommentálta a képzés részleteit, csupán annyit közölt, hogy munkatársaik biztonsága elsődleges, és minden esetben igyekeznek felelősen gazdálkodni a közpénzekkel. Érdekesség, hogy miközben a biztonsági tréningekre jelentős összegeket költenek, a stúdiómunkálatok nagy része (legalábbis a torna elején) Salfordban zajlik majd, hogy ezzel is faragjanak a tengerentúli kiküldetés költségein.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
