Hatalmasat kaszálnak az iráni háborún az amerikai olajóriások, mégsem tervezik növelni a kitermelést

A Chevron a háború előtt azt tűzte ki célul, hogy akár tíz százalékkal is bővíti termelését világszerte. Ám úgy tűnik, hogy most ők is visszakoznak, és Eimear Bonner, a Chevron pénzügyi igazgatója egy interjúban már egy jóval „fegyelmezettebb” tervről beszélt.

Az Exxon és a Chevron nincs egyedül a fúrási terveik megváltoztatásával, derül ki a dallasi Federal Reserve Bank által a múlt hónapban olaj- és gázipari vezetők körében végzett felmérésből.

A válaszadók többsége úgy vélte, hogy az amerikai olajtermelés stagnálni fog, vagy napi 250 ezer hordónál kevesebbel, azaz körülbelül két százalékkal fog emelkedni az iráni háború miatt – ha egyáltalán emelkedni fog.

Ez kevesebb mint három százalékát pótolná annak a tízmillió hordó vagy annál is több olajnak, amelyet a világ naponta elveszít a Hormuzi-szoros lezárása miatt.

Kaes Van’t Hof, a Diamondback Energy vezérigazgatója egy áprilisi Columbia Egyetemen tartott energiakonferencián azt nyilatkozta, hogy az amerikai termelés növelése alig javítana a jelenlegi helyzeten. „A globális problémához képest ez olyan, mintha kerti locsolótömlőt helyeznénk egy kiürített olimpiai méretű úszómedencébe” – mondta Van’t Hof.

Talán később megemelhetik a kitermelést

Ennek ellenére az Egyesült Államok mégis a szokásosnál sokkal több olajat és egyéb üzemanyagot exportál a készleteiből – derül ki az S&P Global Energy Commodities at Sea adataiból.

Az Exxon és a Chevron közölte, hogy számos olajfinomítójukat teljes kapacitással üzemeltetik. És vannak korai jelek arra, hogy a hazai fúrási tevékenység idén fellendülhet.

Csütörtökön a ConocoPhillips, egy másik nagy amerikai olajtermelő megemelte 2026-os kiadási terveit, és bejelentette, hogy új fúrótornyot telepít a Permi-medencébe, egy Texas és Új-Mexikó határán fekvő termékeny olajmezőbe.

A Conoco ennek ellenére azt nyilatkozta, hogy valószínűleg összességében kevesebbet fognak kitermelni 2026-ban, mint korábban becsülték, részben a katari fennakadások miatt, ahol a vállalatnak részesedése van a háború által érintett földgázprojektekben.

Az Exxon és a Chevron első negyedéves nyeresége nagyrészt számviteli okokból csökkent, ami több mint valószínű, hogy elfedi a vállalatok valódi profitszámait, melyek a magasabb olajárakból származnak.

Az Exxon bevétele az év első három hónapjában 46 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, 4,2 milliárd dollárra. A Chevron első negyedéves nyeresége 37 százalékkal, 2,2 milliárd dollárra csökkent.