Hadgyakorlaton tűnt el két katona, az összes alakulat őket keresi + videó

Hadgyakorlaton tűnt el két katona, az összes alakulat őket keresi

Eltűnt két amerikai katona az Afrikai Oroszlán fedőnevű hadgyakorlaton Marokkóban – közölte vasárnap az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága (Africom) és a marokkói hadsereg.

2026. 05. 03. 20:19
Hadgyakorlaton tűnt el két katona, az összes alakulat őket keresi - képünk illusztráció
A marokkói hadsereg szerint a két katonának egy sziklaszirtnél veszett nyoma. 

Előzetes értesülések arra engednek következtetni, hogy a katonák beleeshettek az óceánba

– közölte egy amerikai védelmi tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel. 

Megerősíthetem, hogy az incidensnek nincs köze terrorizmushoz

– tette hozzá. Az Afrikai Oroszlán az Africom legnagyobb éves hadgyakorlata, amelynek célja az amerikai erők, a többi NATO-tagállam és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. A gyakorlat idén április 27-től május 8-ig tart Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában, több mint 40 országból mintegy 5000 katona részvételével.

