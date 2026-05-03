Hadgyakorlaton tűnt el két katona, az összes alakulat őket keresi + videó

A marokkói hadsereg szerint a két katonának egy sziklaszirtnél veszett nyoma.

The U.S. military was searching for two soldiers reported missing in Morocco, officials said.



Előzetes értesülések arra engednek következtetni, hogy a katonák beleeshettek az óceánba

– közölte egy amerikai védelmi tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel.

Megerősíthetem, hogy az incidensnek nincs köze terrorizmushoz

– tette hozzá. Az Afrikai Oroszlán az Africom legnagyobb éves hadgyakorlata, amelynek célja az amerikai erők, a többi NATO-tagállam és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. A gyakorlat idén április 27-től május 8-ig tart Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában, több mint 40 országból mintegy 5000 katona részvételével.

