Hadgyakorlaton tűnt el két katona, az összes alakulat őket keresi + videó

A marokkói hadsereg szerint a két katonának egy sziklaszirtnél veszett nyoma.
Előzetes értesülések arra engednek következtetni, hogy a katonák beleeshettek az óceánba
– közölte egy amerikai védelmi tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel.
Megerősíthetem, hogy az incidensnek nincs köze terrorizmushoz
– tette hozzá. Az Afrikai Oroszlán az Africom legnagyobb éves hadgyakorlata, amelynek célja az amerikai erők, a többi NATO-tagállam és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. A gyakorlat idén április 27-től május 8-ig tart Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában, több mint 40 országból mintegy 5000 katona részvételével.
Borítókép: Hadgyakorlaton tűnt el két katona, az összes alakulat őket keresi - képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!