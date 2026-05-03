fegyvereladásIránWashingtonIzraelkülügyminisztériumMarco Rubio

Vészhelyzetre hivatkozva lépett Washington: milliárdos fegyvercsomagot hagytak jóvá

Az amerikai külügyminisztérium közlése alapján Washington 8,6 milliárd dollár értékben engedélyezett fegyvereladásokat közel-keleti partnerei részére. Az ilyen volumenű döntéseket rendszerint a Kongresszus ellenőrzi, most azonban Marco Rubio külügyminiszter vészhelyzetre hivatkozva mellőzte az eljárást.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 17:02
Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy különleges jogi kiskaput használt ki Forrás: AFP
A vészhelyzeti eljárás célja, hogy a fegyverek minél gyorsabban eljussanak a harctérre

Nem először nyúl ilyen eszközhöz az Egyesült Államok: a mostani, 8,6 milliárd dolláros segítség egy nagyobb támogatás része, amely Irán térnyerésének visszaszorítását szolgálja. Az iráni drónok és rakéták elleni védekezés egyre nagyobb terhet jelent. 

Felmerült az is, hogy az iráni konfliktusban felhasznált amerikai készletek miatt Washington mozgástere szűkülhet egy esetleges, Kína elleni, Tajvan körüli válságban. 

A Center for Strategic and International Studies elemzése szerint az Egyesült Államoknak elegendő fegyvere van Irán ellen, de egy erősebb ellenféllel szemben már hiányokkal kell számolnia.

Borítókép: Marco Rubio és Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

