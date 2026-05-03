Vészhelyzetre hivatkozva lépett Washington: milliárdos fegyvercsomagot hagytak jóvá

A vészhelyzeti eljárás célja, hogy a fegyverek minél gyorsabban eljussanak a harctérre

Nem először nyúl ilyen eszközhöz az Egyesült Államok: a mostani, 8,6 milliárd dolláros segítség egy nagyobb támogatás része, amely Irán térnyerésének visszaszorítását szolgálja. Az iráni drónok és rakéták elleni védekezés egyre nagyobb terhet jelent.

Felmerült az is, hogy az iráni konfliktusban felhasznált amerikai készletek miatt Washington mozgástere szűkülhet egy esetleges, Kína elleni, Tajvan körüli válságban.

A Center for Strategic and International Studies elemzése szerint az Egyesült Államoknak elegendő fegyvere van Irán ellen, de egy erősebb ellenféllel szemben már hiányokkal kell számolnia.