labdarúgásAFC BournemouthCrystal PalaceTóth AlexAndoni Iraola

Tóth Alex csak figyelt, csapattársa már Robbie Keane nyomdokában

Nagy harcban van a Bournemouth az európai kupaindulást jelentő helyekért, a hátralévő fordulókban Andoni Iraola együttesének minden pontra óriási szüksége lesz. Tóth Alex csapata a Crystal Palace-t fogadta hazai pályán vasárnap délután és ennek megfelelően óriási elánnal vetette bele magát a meccsbe, s már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert Lema öngólja és Kroupi tizenegyese után. A második félidőben Rayan gólja megadta a kegyelemdöfést is, a Bournemouth 3-0-ra nyerni tudott, és ezzel Iraola csapata a tizenötödik meccsén maradt veretlen idén, és fellépett a tabella hatodik helyére, ami Európa-liga-indulást jelent nekik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 17:11
Tóth Alex csapata a Bournemouth gálázott Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
Újabb gólt rúgtak a hazaiak

Rögtön a második félidő elején megszületett az első Palace-kapuralövés Strand Larsen révén, de  vendégek csatárának kísérletét megfogta Petrovic. A norvég csatár bő tizenöt perc múlva ismét helyzetbe került, de Sarr beadását a kapu mellé lőtte a labdát a Crystal Palace támadója. Már-már úgy tűnt, hogy valahol begyötrik a szépítő gólt a vendégek, a Bournemouth újabb találatot szerzett: Brooks kiugratása után a meccsen végig nagyon aktívan játszó Rayan mattolta Hendersont, ezzel már három góllal vezetettek a hazaiak. A 86. percben Rayant és Taverniert is lecserélte Iraola, és ezzel a spanyol edző kihasználta mind az öt cseréjét, így eldőlt, hogy Tóth Alex nem lép pályára.

A végén 3-0-ra nyert a Bournemouth, és ezzel nemzetközi kupaszereplést jelentő helyen áll Tóth Alex csapata. A később játszó Liverpoolt hat pontra is megközelítette. 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
