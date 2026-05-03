Tóth Alex csak figyelt, csapattársa már Robbie Keane nyomdokában

Újabb gólt rúgtak a hazaiak

Rögtön a második félidő elején megszületett az első Palace-kapuralövés Strand Larsen révén, de vendégek csatárának kísérletét megfogta Petrovic. A norvég csatár bő tizenöt perc múlva ismét helyzetbe került, de Sarr beadását a kapu mellé lőtte a labdát a Crystal Palace támadója. Már-már úgy tűnt, hogy valahol begyötrik a szépítő gólt a vendégek, a Bournemouth újabb találatot szerzett: Brooks kiugratása után a meccsen végig nagyon aktívan játszó Rayan mattolta Hendersont, ezzel már három góllal vezetettek a hazaiak. A 86. percben Rayant és Taverniert is lecserélte Iraola, és ezzel a spanyol edző kihasználta mind az öt cseréjét, így eldőlt, hogy Tóth Alex nem lép pályára.

A végén 3-0-ra nyert a Bournemouth, és ezzel nemzetközi kupaszereplést jelentő helyen áll Tóth Alex csapata. A később játszó Liverpoolt hat pontra is megközelítette.