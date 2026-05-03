Rekordok és újabb triplázás a Balaton partján, már most eldőlni látszik a vb-csata

Több mint három évtized után tavaly tért vissza hazánkba a világ egyik legismertebb motorversenye. Az 1988-ban indult Superbike-világbajnokság teljes mezőnye ezen a hétvégén a Balaton Park Circuit aszfaltcsíkján száguldott. A vb-pontversenyt továbbra is az eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó olasz Nicolò Bulega vezeti, ugyanis a Ducati pilótája ezúttal sem talált legyőzőre a két futamon és a sprintversenyen, amivel két rekordot is átadott a múltnak.

Molnár László
2026. 05. 03. 18:20
Nicolo Bulegaegyelőre verhetetlen 2026-ban a Superbike-világbajnokságon
Nicolo Bulegaegyelőre verhetetlen 2026-ban a Superbike-világbajnokságon Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Miguel Oliveira, a BMW portugál pilótája előbb harmadik lett a szombati versenyen, utána viszont hatalmasat bukott                  (Fotó: worldsbk.com)

Hatalmas bukás, agyrázkódást szenvedett a MotoGP-ből érkezett Oliveira

Sajnos a tavalyi hétvégéhez hasonlóan – akkor éppen a magyar Varga Tibor bukott hatalmasat az azóta már megszűnt MotoE kategóriában – most is meg kellett szakítani a versenyt. A Superbike tízkörösre tervezett sprintversenyét rögtön az elsőben piros zászlóval félbe kellett szakítani azután, hogy a 6-os kanyarban Andrea Locatellit hátulról meglökték, ő pedig kisodorta Miguel Oliveira alól a motort. A szombati első futamon harmadik portugál sűrű mezőnyben esett le a versenygépről, amely aztán rá is esett. Az orvosi stáb azonnal a segítségére érkezett, s végül mentővel vitték el. 

Oliveira nem akárki a motorversenyzésben, hiszen másfél évtizeden át versenyzett a MotoGP paddockjában: 2015-ben a Moto3-ban, 2018-ban pedig a Moto2-ben nem volt messze attól, hogy világbajnokságot nyerjen. 

A királykategóriában összesen öt futamgyőzelmet aratott a KTM-en ülve, 

közülük a legemlékezetesebb kétségkívül az első, a spielbergi Stájer Nagydíjon szerzett diadala volt, ahol az utolsó kanyarban előzte meg az egymással csatázó Jack Millert és Pol Espargarót.

– A MotoGP egy lezárt fejezet, teljes mértékben ide koncentrálok és arra a munkára, amit a BMW-vel kell elvégeznem. Annyiban fáj, hogy kicsit hamar kerültem ki onnan, de ez egy lezárt történet. Jól érzem magam itt, jó csapatom van, amely úgy tűnik, talán kedvel is engem – jelentette ki a Formula.hu kérdésére még a szombati dobogója után a portugál motoros.

Szerencsére Oliveira állapota stabil, eszméleténél van, agyrázkódást és vállsérülést szenvedett.

A Superbike-vb pontversenyének állása:

  1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 248 pont
  2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 166
  3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 99
  4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 85
  5. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 82
  6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 82
Hungaroring
Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt elnök-vezérigazgatója volt a promótere a balatoni versenyhétvégének (Fotó: Hungaroring Sport Zrt.)

Egy hónap múlva már a MotoGP érkezik a Balaton Circuit Ringre

Kissé furcsa módon csak március végén született döntés arról, hogy a Hungaroring Sport Zrt. lesz a promótere a viadalnak. Gyulay Zsolt szerint a rövid felkészülési idő ellenére is sikerült jól megszervezni a versenyhétvégét.

– Nagyon gyorsan kellett cselekedni, a jogdíjakat kifizetni, a promóteri feladatokat ellátni és támogatási szerződéseket kötni. A szervezés az elmúlt három hétben lázasan és gyorsan történt. Szerencsére a Balaton Park csapata már megvolt, és van gyakorlatuk is, mi pedig bekapcsolódtunk, mint promóter – nyilatkozta a Hungaroring elnök-vezérigazgatója.

Egy hónap múlva a gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) legjobbjait látja vendégül a balatonfőkajári létesítmény, mint azt Gyulay Zsolt elmondta, ez is nagyon rövid idő, de jól fogynak a jegyek, és ami különösképpen fontos, hogy ebben a régióban ez a legnagyobb esemény.

– Az egy más rendezvény, több lelátó, jóval nagyobb terület, sportszakmai szempontból viszont nincs nagy eltérés. Ez most egy nagyon jó próba volt a MotoGP-re. A következő egy hónapban hirdetnünk kell a rendezvényt, azon fogunk dolgozni, hogy minél többen látogassanak ki a rendezvényre – jegyezte meg Gyulay Zsolt.

A MotoGP Magyar Nagydíját június 5–7. között rendezik a Balaton mellett.

A Superbike-vb szombati futama, Bulega történelmi győzelmével és Oliveira hatalmas bukásával:

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

