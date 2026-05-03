Rekordok és újabb triplázás a Balaton partján, már most eldőlni látszik a vb-csata

Miguel Oliveira, a BMW portugál pilótája előbb harmadik lett a szombati versenyen, utána viszont hatalmasat bukott (Fotó: worldsbk.com)

Hatalmas bukás, agyrázkódást szenvedett a MotoGP-ből érkezett Oliveira

Sajnos a tavalyi hétvégéhez hasonlóan – akkor éppen a magyar Varga Tibor bukott hatalmasat az azóta már megszűnt MotoE kategóriában – most is meg kellett szakítani a versenyt. A Superbike tízkörösre tervezett sprintversenyét rögtön az elsőben piros zászlóval félbe kellett szakítani azután, hogy a 6-os kanyarban Andrea Locatellit hátulról meglökték, ő pedig kisodorta Miguel Oliveira alól a motort. A szombati első futamon harmadik portugál sűrű mezőnyben esett le a versenygépről, amely aztán rá is esett. Az orvosi stáb azonnal a segítségére érkezett, s végül mentővel vitték el.

Oliveira nem akárki a motorversenyzésben, hiszen másfél évtizeden át versenyzett a MotoGP paddockjában: 2015-ben a Moto3-ban, 2018-ban pedig a Moto2-ben nem volt messze attól, hogy világbajnokságot nyerjen.

A királykategóriában összesen öt futamgyőzelmet aratott a KTM-en ülve,

közülük a legemlékezetesebb kétségkívül az első, a spielbergi Stájer Nagydíjon szerzett diadala volt, ahol az utolsó kanyarban előzte meg az egymással csatázó Jack Millert és Pol Espargarót.

– A MotoGP egy lezárt fejezet, teljes mértékben ide koncentrálok és arra a munkára, amit a BMW-vel kell elvégeznem. Annyiban fáj, hogy kicsit hamar kerültem ki onnan, de ez egy lezárt történet. Jól érzem magam itt, jó csapatom van, amely úgy tűnik, talán kedvel is engem – jelentette ki a Formula.hu kérdésére még a szombati dobogója után a portugál motoros.

Szerencsére Oliveira állapota stabil, eszméleténél van, agyrázkódást és vállsérülést szenvedett.