XIV. Leó pápa állást foglalt az azonos nemű párok áldásáról

Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút – hangoztatta az iráni háború kapcsán XIV. Leó pápa, aki az afrikai apostoli látogatását lezárva, a Vatikánba visszatérő repülőgépe fedélzetén az egyház diplomáciai szerepéről, a migrációról és az azonos nemű párok áldásáról is beszélt a sajtónak.

2026. 04. 24. 17:06
A pápa megosztó kérdésben nyilatkozott a Vatikánba hazatérő gépen Forrás: AFP
Nem fogalmazunk meg mindig nagy kritikát, bírálatot vagy ítéletet. De nagyon sok munka zajlik a színfalak mögött az igazságosság előmozdítása érdekében, humanitárius ügyekben vagy olyan helyzetek megoldása érdekében, amelyek politikai foglyokat érintenek, és lehetőséget keresünk esetleges szabadon engedésükhöz, éhezés, betegség esetén is

– jelentette ki. XIV. Leó pápa tíznapos afrikai útját befejezve, az Egyenlítői-Guinea fővárosából, Malabóból Rómába tartó repülőúton, az őt kísérő hetven újságíró öt kérdésére válaszolt. A Vatican News hírportál leirata szerint a pápa a migrációt érintő kérdésre visszakérdezett azt tudakolva, mit tesz a világ északi része a dél segítéséért. 

Mindenki északra akar menni, de az északnak gyakran nincsen válasza arra, milyen lehetőségeket tud kínálni

– mondta. Kijelentette, hogy személyes véleménye, hogy egy államnak joga van szabályokat felállítani a határainál. Nem mondja, hogy mindenki rendezetlenül beléphet, mivel így ott, ahova mennek, néha igazságtalanabb helyzet alakul ki, mint ott, ahonnan származnak. A pápa azt kérdezte, miért ne lehetne állami segítséggel vagy gazdagabb nagyvállalkozások befektetésével megváltoztatni például az afrikai országok helyzetét. Megjegyezte, hogy Afrika kincsei másokat tesznek gazdaggá idegen országokban.

Talán nemzetközi szinten többet kell dolgoznunk, hogy Afrika országaiban nagyobb legyen az igazságosság, egyenlőség és fejlődés, és ne kényszerüljenek más országokba vándorolni […] mindenesetre emberekről van szó, és az emberekkel emberi módon kell bánnunk, nem szabad rosszabbul bánni velük, úgy mint a házi, vagy más állatokkal

– mondta XIV. Leó. A német egyház márciusban bevezetett gyakorlatával kapcsolatban, miszerint áldásban részesíti az azonos nemű párokat a pápa úgy vélte, 

az egyház egységének vagy megosztottságának nem szexuális kérdések körül kellene forogni […] azt gondolom, hogy sokkal nagyobb és jelentősebb kérdések is léteznek, úgy mint az igazságosság, a férfiak és nők egyenlősége, szabadsága, a vallásszabadság, amelyeknek elsőbbrendűnek kellene lennie.

Elmondta, hogy a Szentszék már tisztázta a német püspökökkel, hogy nem ért egyet az azonos nemű vagy „nem szabályos helyzetben élő” párok áldásának intézményesítésével. Ferenc pápára emlékeztetett, miszerint az egyház mindenkit megszólít és befogad. 

Ezen túllépni most, azt hiszem, több megosztottságot okoz mint egységet

– mondta XIV. Leó.

Borítókép: XIV. Leó pápa állást foglalt az azonos nemű párok áldásáról (Fotó: AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

