XIV. Leó pápa állást foglalt az azonos nemű párok áldásáról

Nem fogalmazunk meg mindig nagy kritikát, bírálatot vagy ítéletet. De nagyon sok munka zajlik a színfalak mögött az igazságosság előmozdítása érdekében, humanitárius ügyekben vagy olyan helyzetek megoldása érdekében, amelyek politikai foglyokat érintenek, és lehetőséget keresünk esetleges szabadon engedésükhöz, éhezés, betegség esetén is
– jelentette ki. XIV. Leó pápa tíznapos afrikai útját befejezve, az Egyenlítői-Guinea fővárosából, Malabóból Rómába tartó repülőúton, az őt kísérő hetven újságíró öt kérdésére válaszolt. A Vatican News hírportál leirata szerint a pápa a migrációt érintő kérdésre visszakérdezett azt tudakolva, mit tesz a világ északi része a dél segítéséért.
Mindenki északra akar menni, de az északnak gyakran nincsen válasza arra, milyen lehetőségeket tud kínálni
– mondta. Kijelentette, hogy személyes véleménye, hogy egy államnak joga van szabályokat felállítani a határainál. Nem mondja, hogy mindenki rendezetlenül beléphet, mivel így ott, ahova mennek, néha igazságtalanabb helyzet alakul ki, mint ott, ahonnan származnak. A pápa azt kérdezte, miért ne lehetne állami segítséggel vagy gazdagabb nagyvállalkozások befektetésével megváltoztatni például az afrikai országok helyzetét. Megjegyezte, hogy Afrika kincsei másokat tesznek gazdaggá idegen országokban.
