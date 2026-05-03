Benzinár-robbanás Olaszországban: folytatódnak a tiltakozások

A két üzemanyagtípus ára közötti olló azért nyílt ki, mert a kormány a költségvetési forrásokat szelektíven használta fel. Míg korábban a benzin és a gázolaj ára együtt mozgott, most a kormányzati beavatkozás mesterségesen olcsóbban tartja a dízelt a benzin kárára. A kabinet döntését döbbenet és elégedetlenség kísérte.
Az olaszok tiltakoznak
Az előrejelzések szerint folytatódnak a sztrájkok is.
A benzinár-robbanás és az adókedvezmények egyenlőtlen elosztása puskaporos hangulatot teremtett, amelyre a szakszervezetek és a különböző ágazatok képviselői összehangolt akciókkal válaszolnak. Május 6-ra és 7-re országos munkabeszüntetést hirdettek a benzinkutasok, az agrár dolgozók és az egyéni vállalkozók.
Borítókép: Folytatódnak a tiltakozások a magas üzemanyagárak miatt Olaszországban (Fotó: AFP)
