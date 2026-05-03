donald trumpiránnémetországvolodimir zelenszkij

Zelenszkijt helyretették, Trump az asztalra csapott

Lehűtötték Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lelkesedését a gyorsított Eu-csatlakozással kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök az eddig bejelentettnél több amerikai katonát készül kivonni Németországból, és az iráni béketervvel kapcsolatban is kritikus – ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 05. 03. 23:45
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Az Egyesült Államok tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síita állam elleni légicsapásokat, ha az rosszul viselkedik – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Az elnök újságíróknak elmondta, tájékoztatták az iráni béketerv pontjairól, és úgy vélte, Irán „kétségbeesetten meg akar egyezni”. Az elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében mindazonáltal kérdésesnek nevezte a tervezet elfogadását, ugyanis szerinte „Teherán még nem fizetett meg eléggé azért, amit az utóbbi 47 évben az emberiség és a világ ellen művelt”. 

A ciprusi uniós csúcstalálkozón részt vevő tisztviselők egybehangzó nyilatkozata szerint Brüsszel visszaléphetett Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását célzó terveitől. Miközben Zelenszkij elnök 2027-es határidőt követel, egy névtelenséget kérő uniós politikus a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a tagság nem ajándék és van némi félreértés Kijevben ennek kapcsán.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kezdeményezésére Volodimir Zelenszkij elnöki rendelettel szankciókat vezetett be korábbi kabinetfőnöke ellen. Bár hivatalosan nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkoztak, Andrij Bohdan szerint csupán személyes bosszúról és a közvélemény figyelmének eltereléséről van szó. Véleménye szerint az üzenet világos: aki Zelenszkij útjában áll, az a nemzetbiztonság ellensége.

Alig telt el egy hét a legutóbbi merényletkísérlet óta, újra célba vették az amerikai elnököt, ezúttal a floridai golfpályán. A támadó azonban nem járt sikerrel: Donald Trump az incidens idején nem tartózkodott a helyszínen. A közösségi médiában megosztott videón látható, ahogy a férfit megbilincselik, miután beindította a fémdetektorokat a beléptető ellenőrző ponton. A gyanúsított rátámadt a titkosszolgálat ügynökére is.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
